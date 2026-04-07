快訊／隨機砍殺2女童1男子　苗栗恐怖男一審重判29年

▲苗栗市男子邱明治去年10月再度隨機當街殺人，造成2名女童和救人男子重傷，法院1審今重判29年。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市有隨機當街殺人前科的男子邱明治，去年10月、假釋才7個月，竟又持刀隨機在超商前砍殺2名放學的國小女童和英勇護童的林男，所幸3人搶救平安脫險。苗栗地方法院一審今（7）日宣判，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪等罪嫌，重判有期徒刑29年。

苗栗市10月2今日下午放學期間發生駭人聽聞的隨機殺人案，男子邱明治（48歲）用膠帶將30公分尖刀捆綁左手，施用毒品後隨機尋覓犯案對象，在住家附近的社寮街，先砍傷放學步行的徐姓女童（11歲）後，徐驚慌往中正路超商逃跑，邱接續跑到超商門口，又朝丁姓女童（11歲）刺傷胸口，林姓男子見義勇為挺身阻擋，胸口也遭重創，安親班老師也奮不顧身協助丁姓女童脫險。

案發後邱嫌跑回超商後面住家躲避，警方據報包圍逮捕法辦。受傷的2名女童急救脫險，英勇救人的林姓男子一度命危，經醫治半個月才平安出院。而邱男因犯下重罪被收押至今，檢方起訴求處無期徒刑。

據指出，邱男有殺人未遂前科，9年多苛刻 曾吸毒後闖入去年同一家超商內持剪刀亂砍，造成4人重傷，服刑9年、今年3月才出獄，沒想到再犯，讓鄰居憤怒又恐懼，直言「他就像不定時炸彈，大家都怕他發瘋。」

苗栗地方法院今天指出，合議庭調查發現，被告邱明治行兇時動作機敏，事後不僅能與警方對峙拒捕，更於偵審中清楚敘述犯罪動機與細節。經綜合判斷，被告犯案係因情緒管理能力不佳，無法適當調適負面情緒，並在施用毒品後衝動為之，其雖有情緒調控問題，但犯案時之辨識能力與控制能力，均未達喪失或顯著減低之程度，故不適用刑法第19條免刑或減刑規定。

法院指出，被告曾2016年間因隨機殺人未遂案件入監服刑，去年3月間始執行完畢，出監不滿7個月即再犯本案，構成累犯，合議庭認為其對刑罰之反應力薄弱且具特別之惡性，應依刑法第47條第1項規定加重其刑。

合議庭審酌被告犯罪動機、目的及犯罪時所受之刺激、犯罪之手段、犯罪行為人與告訴人之關係、犯罪所生之危險或損害等，認為被告光天化日之下在公共處所隨機殺人，對象包含國小學童及無辜路人，犯罪手段殘忍，造成3名被害人身心遭受重大傷害，其行為不僅侵害個別生命、身體法益，更引發嚴重社會恐慌，犯罪危害實屬重大。

法官審酌被告前科紀錄、犯案情節之殘忍程度，兼衡其人格特質、刑事政策及犯罪預防等因素，合議庭認為就被告所犯殺人未遂、成年人故意對兒童殺人未遂罪，各應於處斷刑範圍內量處中高度刑，以維護社會安全。合議庭考量被告行為模式、侵害法益之多重性，在法定30年有期徒刑上限內，衡酌刑事政策與刑罰之預防功能，定其應執行刑為有期徒刑29年。