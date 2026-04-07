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陸血吸蟲病4月起進入高發季　警惕不起眼小螺！接觸10秒即感染

▲釘螺是一種具代表性的血吸蟲載體。（圖／翻攝環球網）

▲釘螺是一種具代表性的血吸蟲載體。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

進入春夏之際，隨著氣溫回升，大陸多地進入血吸蟲病高發季。專家提醒，每年4月至10月為血吸蟲疫情活躍期，一般民眾若接觸受污染水體，最短僅約10秒就可能遭寄生蟲侵入體內，引發皮疹、發燒或腹瀉等狀況，血吸蟲病潛伏期約40天，若接觸過可疑水域後出現皮疹、發燒或腹瀉等症狀，應儘速就醫及早診斷與治療。

《光明網》報導，長度不足1公分、外型不起眼的「釘螺」，其實是血吸蟲的重要傳播媒介。血吸蟲病為寄生蟲感染疾病，若未及時治療，嚴重可引發肝硬化、腹水等併發症。

▲血吸蟲成長歷程及感染途徑。（圖／翻攝環球網）

▲血吸蟲成長歷程及感染途徑。（圖／翻攝環球網）

血吸蟲在其生命週期中，會經歷多個發育階段，其中，最具傳染性的「尾蚴」會透過皮膚鑽入體內，這些尾蚴寄生於釘螺體內發育而成，並大量釋放至水中，使相關水域成為具有傳染風險的「疫水」。

釘螺常棲息於水流緩慢、水質清澈且植被茂密的潮濕環境，如江灘、溝渠與蘆葦叢等地。在中國大陸主要分布於長江流域及其以南地區。對此，有專家指出，這類看似風景優美的水域，往往正是感染風險較高的區域。

值得注意的是，市面常見可食用的螺類與釘螺並不相同，傳播血吸蟲的釘螺屬淡水螺，體型細小，不可食用，民眾不應混淆。

相關單位提醒，避免接觸可疑水體是最有效的預防方式，民眾應避免在設有釘螺警示的水域游泳或戲水；若因工作需要接觸水體，應穿戴膠靴與手套等防護裝備；若發現疑似釘螺，也應避免徒手接觸，可拍照並通報相關單位處理。

此外，血吸蟲病潛伏期約40天，若接觸過可疑水域後出現皮疹、發燒或腹瀉等症狀，應儘速就醫並主動告知相關接觸史，以利及早診斷與治療。

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