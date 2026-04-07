張榮恭：兩岸是和解還是衝突　國民黨此行要讓人民有選擇

▲國民黨副主席張榮恭出席「2026和平之旅」啟程中外記者會。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨「2026 和平之旅」今（7日）由國民黨主席鄭麗文率隊出訪中國大陸，訪問團名單包含黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、蕭旭岑、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生等人。張榮恭今早在行前記者會時表示，「2026和平之旅，即將從這裡出發」，鄭麗文以和平為出發點，以和平為目的地。但是大家知道，人類的和平始終不是那麼容易，唾手可得，但是，國民黨思考是，他們不能夠讓執政者帶著神主牌，帶著人民，往火坑裡衝。作為在野黨，能夠做的，是給台灣人民提供不同的選擇，兩岸是要和解還是衝突，給台灣人民有選擇的機會。

張榮恭提到，這次的訪問從4月7號到12號，是兩黨選擇的適當時機，因為3月大家各有不同的政治日程，因原本川普總統說他3月31號要啟程，那麼鄭麗文的行程就在川普之後，但是川普自己宣布了他要延一個多月，因此鄭麗文就在川普之前。這表示，兩岸共同追求緩解台海局勢，和中美之間的互動，沒有必然的連動關係。他們是基於台灣自己如何推動兩岸和平，也就是說，如果台灣不能夠和大陸共同坐在餐桌上來決定菜單，就像前總統馬英九時期，兩岸可以簽署23項協議一樣，台灣就會變成別人上了餐桌之後的菜單，這是人民亮晶晶地在看著的。

張榮恭說，從2005到2016，國民黨的主席、榮譽主席訪問大陸，都是例行的行動。但是整整十年，黨主席再沒有訪問過大陸，偏偏就是這十年，台海局勢變成國際所公認的兵凶戰危。那麼，國民黨如何展現行動讓人民來評斷？2024大選的時候，國民黨候選人的訴求是「戰爭與和平的選擇」。經過一年多來，將近兩年，驗證的結果，確實是如此。那麼如果台海局勢持續惡化下去，到了2028，國民黨還要訴求戰爭與和平的選擇，可是如何證明這四年，國民黨有行動，讓人民能夠看得到？那這就是鄭麗文思考的動機，換句話說，兩岸的政黨能夠坐下來共議和平，本身就是歷史的大事。

張榮恭也說，他看到有媒體評論說，為什麼宋濤主任的邀請表示，要先提到鄭麗文多次表達了訪問大陸的意願？這種表述方式，各位要知道，1972年大陸邀請尼克森總統去訪問的時候，就是這種表述方式：大陸獲悉尼克森願意來大陸訪問，所以大陸政府邀請尼克森。這個是季辛吉跟周恩來談出來的，是雙方都主動，而不是只有單方主動。

張榮恭強調，尼克森的訪問是大陸第三號人物周恩來邀請的美國第一號人物，但是到了前主席連戰也用同樣的表述方式，大陸知道連主席願意來訪問，所以中共中央和胡錦濤總書記，邀請連戰主席前去訪問。這就是最高規格的、禮遇的表達方式。這一次宋濤主任受權宣布，同樣的是中共中央和習近平總書記，邀請鄭麗文前去訪問，那麼這些過程大家都知道，台灣各界所擔心的兩岸交往，他們所期待的原則完全體現出來，沒有可以讓大家擔心的地方。