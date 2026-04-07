桃園地景公園女遊客失蹤！領隊急報警　調監視器半小時內尋獲

▲警方不到半小時就找到迷途2小時的黃婦。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市一名85歲的黃姓婦人於清明連假跟團到桃園市觀音區崙坪地景公園出遊，但傍晚集合時間到後卻遲遲未現身，領隊與團員心急如焚，在廣大的園區遍尋不著，員警獲報後立即動員，不到半小時就在園區旁街道尋獲。

▲並將黃婦送回遊覽車。（圖／大園警分局提供）

大園分局新坡派出所於6日18時許，接獲一名旅行社林姓領隊通報，其所帶領的旅遊團原定於當日16時結束崙坪地景公園的行程集合上車，然而點名時卻發現黃姓婦人不知去向。由於連假期間人潮眾多，加上天色漸暗，團員們在廣大園區內搜尋2小時無果後，只能求助警方。

副所長吳而立、警員楊逸祥獲報後，立即根據黃婦的衣著特徵及監視器畫面進行研判，認為婦人可能因不熟悉地形，誤走出公園範圍。員警隨即在周邊主要道路展開巡邏搜索，過了將近半小時，果然在距離園區一段路程的觀音區忠愛路三段105號前，發現神色慌張的黃婦。

黃姓婦人向警方表示，因公園佔地廣大且人生地不熟，一時失去方向感，沒想到愈走愈遠，竟直接走出了園區進入市區道路，心中非常恐慌。現場等候的領隊與遊客們看到婦人平安歸來紛紛鬆了一口氣，十分感謝警方高效尋人。