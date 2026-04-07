IG爆料前老闆「偷吃」挨告！　台南地院判決侵權不成立求償50萬駁回

▲台南地方法院審理IG貼文侵權案，法官認定貼文屬可受公評事項之評論，未構成侵權行為。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

男子因IG爆料前公司老闆「在外偷吃」、「開老婆買的跑車載別的女人出去」、「情人節還買禮物＋紅包送第三者」，遭前老闆告侵害名譽權求償50萬元並要求刪文及禁止再散布，台南地院審理後認定，被告貼文屬於可受評論事項的適當評論，難認構成侵權行為，判決原告敗訴。



判決指出，依民事訴訟法相關規定，網路言論因其無國界特性，只要資訊能被接收端設備閱覽，該地即可能構成侵權結果發生地，本案爭點核心，在於該IG貼文是否逾越言論自由界線。

法院審酌，該貼文過去已經檢察官偵查認定未構成公然侮辱或誹謗並予不起訴，且一般人無法從貼文直接辨識出指涉原告，對其名譽影響有限。另一方面，原告本身為保險經紀人且為公司負責人，職務性質具高度信任性與公共性，其言行並非完全屬於純私人領域。

判決進一步指出，若個人私生活行為已涉及職場秩序、公司治理或公共利益，例如影響企業運作或員工權益，即可能成為「可受公評之事」。在此情況下，只要發言者經合理查證且評論未逾越必要範圍，即受法律保障。



本案中，法院認為貼文內容並非憑空捏造，且與職場及群體關係具有一定關聯性，屬可受公評範疇內的評論，因此難認侵害隱私權或人格權。綜上，法院判決原告請求賠償與刪文等主張均無理由，應予駁回，訴訟費用亦由原告負擔。這起案件也再次提醒，網路言論雖自由，但並非毫無界線；而所謂「隱私」，在特定情境下，也可能被重新定義。