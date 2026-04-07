錢塘潮天然勾勒「潑墨山水畫」　「潮汐樹」大橋下現蹤

▲錢塘潮漲退潮作用下形成的「潮汐樹」。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

清明連假期間，浙江錢塘江著名的「錢塘潮水」再現特殊自然景觀。有民眾透過空中俯瞰之姿，拍下嘉紹大橋下方潮水退去後形成的「潮汐樹」，宛如水墨畫般鋪展江面，與自然景觀融合成天然景致，美不勝收。

《極目新聞》報導，清明假期，一段網友拍攝的「浙江嘉紹大橋下潮水雕出奇幻潮汐樹」的畫面在網上刷屏。空中俯瞰，潮汐樹如水墨畫潑灑江面，橋上車流如織，橋下潮溝縱橫。

據悉，「潮汐樹」其實是潮灘上形成的潮溝水系，漲潮時，海水夾帶泥沙漫過灘地；退潮時，水流集中回流，不斷沖刷並加深溝道，長時間演變後，主溝由岸邊延伸至江心，形成類似樹幹的結構，兩側分支如樹枝般展開，最終呈現出如樹冠般的圖案。

錢塘江河口潮汐作用強烈，每月有兩次大潮期，每天則有兩次漲退潮，持續沖刷潮灘，成為潮汐樹美景形成的重要動力。此外，潮溝形態也會受到潮水流向、地形起伏及河床底質差異影響，因此除了樹狀，也可能呈現如龍形等多變的圖樣。

此外，潮溝較深且水流持續，為底棲生物提供棲息與躲避環境，近年來，海寧尖山一帶也觀察到捲羽鵜鶘、斑嘴鴨等多種國家重點保護鳥類出現，對當地生態評價狀況有持續提升的效果。