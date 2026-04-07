騙豬仔？入職不滿1天外派越南　警登機前40分鐘攔人

▲ 入職不到24小時！25歲上海男險遭外派越南「接管項目」，警登機門前攔人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

上海虹橋機場近日攔截一起驚險的海外求職詐騙。一名25歲劉姓男子透過網路入職「數字產業鏈」公司，報到不到24小時，被緊急派往越南胡志明市「接管項目」。上海警方接獲家屬報案及時趕到，在登機門前攔截劉男，並且發現只有旅遊簽及「有去無回」的單程機票，完全不符商務外派常規。經民警現場揭露東南亞人口販運慘痛案例，劉男這才驚覺受騙，當場辦理退票放棄登機，成功逃過一劫。

綜合陸媒報導，海外高薪求職詐騙手法不斷翻新，近期上海虹橋機場出現一起驚險案例。一名25歲的劉姓男子，透過網路應徵上一家自稱「數字產業鏈」的公司，沒想到入職不到24小時，甚至連公司大門都還沒進，就接到緊急通知要他立刻搭機前往越南胡志明市，負責「接管當地管理項目」。就在劉男準備踏上飛往廈門中轉的航班前，上海警方接獲家屬報案及時趕到，在登機門前與劉男展開半小時的心理拉鋸。

虹橋候機樓派出所民警接到家屬報案時，語氣顯得極為焦慮，認為這是一場以高薪為誘餌的騙局。民警趕到登機門附近時，發現正要登機的劉男一臉錯愕。

劉男對警方表示，自己前一天才剛在網上找好工作，剛進公司，主管就宣稱要派他去越南負責管理職。對於一個連公司運作都還沒搞清楚的新人來說，直接外派「接管項目」完全不符合一般職場邏輯。

警方查驗證件時發現更多疑點。正常商務外派必須具備工作簽證，但公司只幫劉男辦理了旅遊簽證。民警當場告誡劉男，持觀光簽在國外從事有酬工作屬於違法行為，極可能面臨罰款甚至驅逐出境。

更關鍵的是，劉男手上只有一張前往越南的「單程機票」，完全沒有回程。這種「有去無回」的安排，是詐騙集團與人口販運組織最常用的手段，讓受害者一旦出境便難以自行返國。

有關人士指出，這類詐騙集團刻意安排行程在廈門等地中轉，目的是為了規避警方直接從大城市出境的監測。透過國內航線的中轉安排，能有效降低當事人的警戒心。

劉男在登機門前起初還想爭取登機，但在民警分析簽證漏洞與類似受騙案例後，他神情開始動搖。看著那張飛往廈門的單程機票，劉男沉默許久，最終轉身去辦理退票手續，留在機場配合進一步調查。