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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不任命！藍委不認曾答應中選會人事　卓揆：要這種態度我認命被騙啦

▲▼行政院長卓榮泰接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

中選會因人數不足會議停擺5個月。立法院3月14日才完成人事同意權案並通過主委被提名人游盈隆等4人後，而行政院迄今仍未啟動交接程序。針對在野黨批評，行政院長卓榮泰今（7日）說，當時7人名單是三方談的結果，連這種誠信都達不到，「請國民黨自己檢討」。藍委羅智強質詢時要求卓揆提出白紙黑字、盡速任命通過委員。卓揆回應，「如果你這樣講，那政治要談到什麼程度？如果你今天是這種態度，我認命啦！我認命被騙啦！」

羅智強質詢中表示，立法院在3月13日依法通過中選會主委被提名人游盈隆，委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬的人事同意權案，17日公文也發給行政院，到現在21天，中選會的人事卡住不任命。卓榮泰一直說這是誠信問題，但國民黨團沒答應要同意、最後蓋不同意，這叫背信？

羅智強說，他在中選會人事同意權籌備期間是國民黨團幹部、書記長，「是誰答應會同意？」；卓榮泰立刻表示，羅智強當時給的回覆相當正面，還說行政院提出的人選相當有誠意。

羅智強聽完後卻不認，表示「我哪裡正面？」並要求拿出白紙黑字，請卓拿出證據來說他有答應，但明顯就是沒有，羅智強的公信力讓社會評判。而卓榮泰則指，羅智強是在中選會被提名人拜訪時的現場說的。羅智強再問，當時是誰答應的？是傅崐萁答應的嗎？交涉時有答應嗎？還是有人越俎代庖？

羅智強表示，「院長長得很帥我很欣賞你，但代表你進來，我一定要求國民黨團全部同意嗎？且貴黨提名的人選除了游盈隆，我通通不認識，我怎麼跟你說民進黨人選很棒？」卓榮泰回應，「貴黨推薦的人選我也一個都不認識，我也沒問他的黨籍、政治立場跟選擇啊！」

卓榮泰不滿表示，「如果你這樣講，那政治要談到什麼程度？如果貴黨是這種態度，怎麼跨過台灣海峽、跨過太平洋去跟人家談？太可怕了」。羅智強再度強調，沒有答應的事情，說他們背信，沒關係，就交由社會公評。

卓榮泰感嘆「如果你今天是這種態度，我認命啦！我認命被騙啦！你們就是要欺騙行政院，我認命了啦」，面對羅智強再重申「國民黨團沒答應」，卓榮泰也不滿表示，「好啦，你現在可以反悔，現在中美兩國都知道國民黨的態度就是如此」。

卓榮泰強調，如果大家願意補足誠信，那行政院願意補足程序。現在全國人民都知道，行政立法間的溝通除了白紙黑字，全部都是白的，行政院提出這樣的方式後獲國民黨肯定，政院也認為這是善意的第一步，結果現在淪落如此。羅智強則嗆「這樣路邊發文要求婚的通通都要答應」，卓榮泰也酸「你這比喻不倫不類」。

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