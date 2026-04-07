4天連假沒出遊！女兒帶孩「聰明1做法」　阿嬤崩潰：終於回去了

▲女兒帶孫子回娘家4天，長輩累壞了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

連假四天，長輩快被榨乾了！一名網友苦笑直呼，清明連假女兒和孫子連住4天，還得忙拜拜、掃墓等大小事，整個人忙到靈魂出竅，直到家人回去後，原PO不禁自嘲「我老了，恢復元氣這次需要七七四十九天！」文章引來一票網友笑虧，「我才回娘家一天一夜，我爸就掰咖了」、「我媽一個晚餐就受不了」。

一名長輩在Threads表示，清明連假根本不是放假，而是大型體力考驗，因為女兒和孫子4天連假都待在她家，加上還要準備拜拜、掃墓等大小事，整個人忙到幾乎被榨乾，直到家人終於回去後，她才忍不住崩潰直呼，「我老了，恢復元氣這次需要七七四十九天！」

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短短一句話瞬間戳中一票人的心聲，底下網友紛紛笑回，「怎麼辦呢？還有5/1連假，端午節連假，我都要替妳緊張了」、「嚇到，還以為是我媽發的文」、「聰明的女兒與孫子，知道要回娘家避難享福」、「老人家要懂得拒絕，保護自己」、「這是炫耀文無誤」。

不少女兒也分享，「我才回娘家一天一夜，我爸就掰咖了，說顧孫子比去工地上班還累，小孩一直叫阿公，阿公就一直坐下站起來坐下站起來…掰咖了」、「我媽一個晚餐就受不了！我們要離開時，她會說警報解除」、「身為女兒的我，這次連假帶小孩回娘家，目前在打包老媽冰箱存貨…正在當女兒賊」、「我每個星期日回家半天，再久就被趕了」。