　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

借錢幫還巨額父債！25年後分遺產「兄弟姊妹全變臉」　結局曝光

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

律師林智群今（7）日在臉書分享一起令人心酸的遺產糾紛案例，當事人的父親在25年前過世，並留下巨額債務，她念及親情，獨自借錢將債務全數還清；怎料，母親過世在進行遺產分割時，原本聲稱願意算清債務的兄弟姊妹竟集體變臉，甚至認為那是她「心甘情願」幫忙還的。

獨自扛下巨額父債！25年後分產卻被酸「心甘情願」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智群指出，當事人找上門時，法律時效早已過期，追回款項難度極高。當年父親過世留下巨債，她辛苦借錢還清，守護了家庭；然而，在母親過世、面臨分家產的現實時刻，其他兄弟姊妹雖然心知肚明有這筆帳，卻完全不想分擔。

他直言，在還沒進入訴訟前，大家話都說得很好聽，承諾會配合處理，結果一上法院、開了庭，所有人講的話全都變了樣，「這就是人情冷暖，這就是兄弟姐妹之情。」

法庭上變臉！律師揭人性真相：在錢面前沒親情

針對這起官司，林智群最終幫當事人爭取到一個雖不完全滿意、但尚可接受的結局。他表示，這場訴訟最大的意義在於，讓事情在這一代做個了結，更重要的是讓當事人看清楚親人的真面目。

事後，當事人強調，希望可以分享自己的案例，並以血淚告誡「親兄弟明算帳，不要當那個傻瓜出頭鳥。」

大票網友洗版：經歷過才知世間冷暖

這篇貼文引發廣大網友共鳴，紛紛回應「別傻了，我老爸那輩的阿公過世後，兄弟姊妹捏著地皮不講，要被收回才叫我媽放棄持分」、「兄弟姊妹的稱呼，通常只存在於父母還在世的時候」、「在錢面前，人性真的不算什麼東西」、「最常聽到有錢出錢有力出力，結果喊口號的人什麼都沒出，還想共享一切」、「人生經歷過才知世間冷暖，尤其是親人之間」、「幫家裡還債真的要留下憑證，不然最後都會被說是自願的」。

►喝手搖飲「半夜炸6次廁所」　一票人秒懂笑了！營養師揭原因
►酷遭爆「酸台灣人自卑」　早期影片被挖！網喊：混不下去才來
►日本藥妝店「買A變B」他震驚抓包！釣出一票苦主　達人喊扯

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤親自接機
川普放話明晚毀滅伊朗！　美軍「末日飛機」現身盤旋
救出飛官代價多高？美軍1場任務狂燒160億
許老三慶生14歲！絕美五官「神複製小S」
陳妍希帶貨翻車！急道歉全額退款　官媒重砲警告
懷孕仍拍片！29歲AV女優認未婚生子「特殊癖好銷量更好」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台人參加婚禮「1穿搭全場唯一」丟臉丟到國外！網吵翻：太隨便

台馬之星今晚加開航班　疏運馬祖往基隆旅客

借錢幫還巨額父債！25年後分遺產「兄弟姊妹全變臉」　結局曝光

赴日穿和服「擺厭世臭臉」遭日網狂罵！內行曝原因：對日人是大忌

高雄毒春捲太嚇人！他曝童年「放6小時照吃」都沒事　網揭關鍵原因

「火箭阿伯」將電漿技術導入生醫　慢性傷口殺菌、修復一次到位

快訊／高雄恐怖毒春捲還再發威！新增17人就醫　4天害慘157人

喝手搖飲「半夜炸6次廁所」　一票人秒懂笑了！營養師揭原因

揮別非洲豬瘟陰霾！台灣重返非疫區　盧秀燕反應曝

濃霧擾亂空運！金門機場一早擠爆　候補人數破千加開班機疏運

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

台人參加婚禮「1穿搭全場唯一」丟臉丟到國外！網吵翻：太隨便

台馬之星今晚加開航班　疏運馬祖往基隆旅客

借錢幫還巨額父債！25年後分遺產「兄弟姊妹全變臉」　結局曝光

赴日穿和服「擺厭世臭臉」遭日網狂罵！內行曝原因：對日人是大忌

高雄毒春捲太嚇人！他曝童年「放6小時照吃」都沒事　網揭關鍵原因

「火箭阿伯」將電漿技術導入生醫　慢性傷口殺菌、修復一次到位

快訊／高雄恐怖毒春捲還再發威！新增17人就醫　4天害慘157人

喝手搖飲「半夜炸6次廁所」　一票人秒懂笑了！營養師揭原因

揮別非洲豬瘟陰霾！台灣重返非疫區　盧秀燕反應曝

濃霧擾亂空運！金門機場一早擠爆　候補人數破千加開班機疏運

陳珮騏由愛生恨失控「自導自演被謀殺」還挾持女兒　尪謝承均嚇瘋

快訊／台股收漲657.39點　台積電漲50元至1860

90%的人都有！　醫揭「睫毛蟎蟲6症狀」不妙了

啦啦隊女神開車踩錯油門險出事！　畇二自爆自市民大道「擦撞一整排」

快訊／18位女足國腳怒控教練團失能　陳情書要求撤換主帥、重組團隊

孩「疑吃2食物」高燒拉血便！醫揭沙門氏菌陰影：我一陣子不敢吃

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

1歲童高燒腹瀉被誤當腸胃炎　醫：川崎氏症未及早確診恐傷心臟

蘇澳港旅客中心景觀工程　打造海洋風觀光新地標、形塑觀光聚落

劉以豪0偽裝逛超市！親民一幕全被拍 2.3萬人朝聖：這是什麼女友視角

【這季出局舞太猛】多慧一跳直接升級　現場氣氛炸裂！

生活熱門新聞

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

新光三越分店傳10月熄燈　官方回應了

新一波「紅爆雷雨」又來了　北台警戒

快訊／雨神上班！　鋒面抵達了

春雨再一波！　今「下最大」地區曝

酷遭爆「酸台灣人自卑」早期影片被挖！網：混不下去才來

跑山獸收費被轟　雪羊力挺：談錢不可恥

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／鋒面接近中！　今全台有雨

高雄恐怖毒春捲還再發威！新增17人就醫

雨擴全台！　強對流鋒面來了

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

更多熱門

相關新聞

高雄議會2涉貪議員財力驚人　前議長揹債破31億、黃紹庭加州置產

高雄議會2涉貪議員財力驚人　前議長揹債破31億、黃紹庭加州置產

監察院今（2日）公布最新一期財產申報，包含高雄市議會議員，民進黨籍議長康裕成名下69筆土地，另有債務3288萬用於周轉金、購置不動產；涉貪助理費被判刑2年的國民黨議員黃紹庭砸2100萬元於美國加州置產，債務高達1億2426萬，較上次申報不減反增；同樣涉助理費案遭判刑12年的國民黨籍前議長曾麗燕財力驚人，多筆股票總價額破7億，投資開發公司，債務破31億，全都用於保證債務。

婦人欲匯50萬行員通報　感人真相曝光

婦人欲匯50萬行員通報　感人真相曝光

「兄弟姊妹特留分」害慘一票人！專家點名「1情況」最棘手

「兄弟姊妹特留分」害慘一票人！專家點名「1情況」最棘手

北醫院長一家4醫師　施俊明曝密技：大姊課本劃滿重點

北醫院長一家4醫師　施俊明曝密技：大姊課本劃滿重點

有簽協議！父遺願「給小妹1億」大哥反悔　她提告卻敗訴

有簽協議！父遺願「給小妹1億」大哥反悔　她提告卻敗訴

關鍵字：

遺產糾紛親情冷暖巨額債務法律時效兄弟姊妹

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

伊朗肩扛飛彈擊中美軍機　下秒4軍官遭反殺

李在向北韓明道歉止血　金與正：坦率大氣

網紅禪師「女生都想停我塔台上」瞎扯濫情原因

新光三越分店傳10月熄燈　官方回應了

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

許老三慶生14歲！

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面