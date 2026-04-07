借錢幫還巨額父債！25年後分遺產「兄弟姊妹全變臉」　結局曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

律師林智群今（7）日在臉書分享一起令人心酸的遺產糾紛案例，當事人的父親在25年前過世，並留下巨額債務，她念及親情，獨自借錢將債務全數還清；怎料，母親過世在進行遺產分割時，原本聲稱願意算清債務的兄弟姊妹竟集體變臉，甚至認為那是她「心甘情願」幫忙還的。

獨自扛下巨額父債！25年後分產卻被酸「心甘情願」

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林智群指出，當事人找上門時，法律時效早已過期，追回款項難度極高。當年父親過世留下巨債，她辛苦借錢還清，守護了家庭；然而，在母親過世、面臨分家產的現實時刻，其他兄弟姊妹雖然心知肚明有這筆帳，卻完全不想分擔。

他直言，在還沒進入訴訟前，大家話都說得很好聽，承諾會配合處理，結果一上法院、開了庭，所有人講的話全都變了樣，「這就是人情冷暖，這就是兄弟姐妹之情。」

法庭上變臉！律師揭人性真相：在錢面前沒親情

針對這起官司，林智群最終幫當事人爭取到一個雖不完全滿意、但尚可接受的結局。他表示，這場訴訟最大的意義在於，讓事情在這一代做個了結，更重要的是讓當事人看清楚親人的真面目。

事後，當事人強調，希望可以分享自己的案例，並以血淚告誡「親兄弟明算帳，不要當那個傻瓜出頭鳥。」

大票網友洗版：經歷過才知世間冷暖

這篇貼文引發廣大網友共鳴，紛紛回應「別傻了，我老爸那輩的阿公過世後，兄弟姊妹捏著地皮不講，要被收回才叫我媽放棄持分」、「兄弟姊妹的稱呼，通常只存在於父母還在世的時候」、「在錢面前，人性真的不算什麼東西」、「最常聽到有錢出錢有力出力，結果喊口號的人什麼都沒出，還想共享一切」、「人生經歷過才知世間冷暖，尤其是親人之間」、「幫家裡還債真的要留下憑證，不然最後都會被說是自願的」。

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