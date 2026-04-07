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喝手搖飲「半夜炸6次廁所」　一票人秒懂笑了！營養師揭原因

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日崩潰表示，喝完知名連鎖茶飲「十二韻」的玫瑰茶飲後，半夜竟狂跑6次廁所，引發熱烈回響。事實上，店家已在杯上貼出提醒告示，保健食品原料商與營養師也現身說法。

他喝完玫瑰茶飲「半夜炸6次廁所」　業者：首次嘗試應適量

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這名網友在Threads上直呼，喝完玫瑰茶後，半夜炸了6次廁所，最後還苦笑說「這波是拉完了！」

事實上，業者在該款飲品上皆有明確標註警語，強調飲用後約2至3小時會有「舒暢現象」，並提醒消費者首次嘗試應適量，若無明顯體感反應再增加。業者也特別註明，孕婦、小孩及腸胃極度敏感者不建議飲用。

一票網友苦笑：拉到虛脫、走路姿勢變形

對此，網友們紛紛回應，「玫瑰花茶本來就有這個效果，唸書時的我不懂事，一個人半夜看電視喝了兩壺...拉到崩潰」、「默默＋1，隔天要出門上班時，認真的看了一下走路姿勢，還是請假了」、「這是天然的膳食纖維而且是超高含量，跑廁所是你的宿便太多了，多喝就正常排便了，而且上過新聞，也有符合衛生局檢驗哦」、「笑死這個貼紙越做越大張」、「這個我試過，喝完隔天沒預約大腸鏡真的太可惜了」、「又愛又恨啊！吸一口停不下來，但大概半杯就能上路了，往廁所的路」、「不知死活的我曾經試過，下午兩點到凌晨三點都還沒結束，上得比班還要久，望周知」。

專家揭密：單寧酸與揮發油刺激腸道蠕動

而PO文也釣出保健食品原料商，留言表示「玫瑰花茶含有單寧酸、多酚類，還有揮發油等成分，會刺激腸胃黏膜，促進腸道水分增加和加速蠕動。」

同時，也有營養師進一步提到，玫瑰花含有大量單寧酸，會刺激腸胃黏膜，加速腸道蠕動，對於腸道敏感者可能引發腹瀉，「會拉得很嚴重通常是本身腸道較敏感，因為腸胃受到刺激造成的，還是建議腸胃敏感者不要太常喝。平常多攝取膳食纖維、足夠水分、足量蛋白質（腸蠕動靠肌肉）、適量運動，對於改善便秘都有幫助喔！」

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