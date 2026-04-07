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CT、MRI免久等！新營醫院推「零等待影像醫療」　守住診療黃金期

▲新營醫院推動「零等待影像醫療」，提升CT與MRI檢查效率。（記者林東良翻攝，下同）

▲新營醫院推動「零等待影像醫療」，提升CT與MRI檢查效率。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

影像檢查等太久，往往成為延誤治療的隱形關卡。面對國內多家醫學中心出現電腦斷層（CT）與核磁共振（MRI）排程壅塞，甚至需等待數週至數月的情況，衛生福利部新營醫院啟動流程再造與資源整合，推動「零等待影像醫療」，讓病患能在最短時間內完成檢查並銜接後續治療，搶回診療黃金期。

院長莊毓民表示，影像檢查如同醫師的「第二雙眼睛」，在分秒必爭的醫療現場中，速度不只是效率，更關乎病人治療契機。他強調：「影像檢查不該成為醫療延誤的起點，而應是加速診斷的關鍵。在新營醫院，關鍵檢查不是等待，而是即刻啟動。」

隨著影像檢查需求持續攀升，新營醫院全面優化檢查流程，針對CT與MRI建立更高效的運作模式。在電腦斷層（CT）部分，無需使用顯影劑的檢查原則上可於當日完成；若需使用顯影劑，則同步進行衛教與腎功能評估，在確保安全前提下優先安排檢查時段。

▲新營醫院推動「零等待影像醫療」，提升CT與MRI檢查效率。（記者林東良翻攝，下同）

至於核磁共振（MRI），則透過精準分流機制，依病情急迫性進行動態調整，目標在三日內完成檢查安排，大幅縮短過往漫長等待時間。

院方指出，此次升級不僅是設備與流程的優化，更是醫療思維的轉變，從「等待排程」轉向「即時回應」，讓醫療服務更貼近病患需求。

莊毓民強調，「醫療的速度，就是病人的機會」，未來將持續以效率為核心，精進影像醫療服務，守住每一位患者的黃金診療時間。
 

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