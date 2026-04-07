批中選會人事案缺誠信　卓榮泰：請國民黨好好檢討

記者陳家祥／台北報導

中選會因部分委員任期屆滿，導致人數不足會議停擺5個月。立法院3月14日完成人事同意權案並通過主委被提名人游盈隆等4人後，行政院迄今仍未啟動交接及就職程序。針對在野黨批評「行政獨裁」，行政院長卓榮泰今（7日）說，當時的7人名單是三方談出的結果，如果連這種誠信都達不到，用這樣的結果產生的機關，就是一個不夠誠信的機關，「請國民黨自己再好好的檢討」。

▲行政院長卓榮泰赴立院接受質詢前接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）



目前中選會僅剩4位委員在任，依規定至少要5位委員才能舉行委員會議並做出決議等。立法院會3月完成人事同意權案記名投票，主委被提名人游盈隆及藍白推薦名單李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，獲立法院同意為中選會委員；但副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義等3人，則遭藍白封殺。

卓榮泰今表示，基於兩院之間談好的人事同意權的模式，3個黨團依照時間個別推薦人選，所以才有這7人的名單。投票前數次跟韓院長，也透過黨團跟國民黨團進行各種瞭解，希望這7人的名單是三方談出的結果，這是一種誠信。

卓榮泰直言，如果連這種誠信都達不到，大家也沒有認為不誠信可以在國會繼續存在的話，那麼將來用這樣的結果產生的機關，就是一個不夠誠信的機關。

卓榮泰直言，國民黨正要跨越台灣海峽，也想跨越太平洋，去跟其他的國家進行若干的接觸。如果這個黨在國會裡面都不誠信，他帶著什麼遠赴他國？如何得到其他國家的尊重？請國民黨自己再好好的檢討。