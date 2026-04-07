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伊朗停火方案一次看　收船隻「過路費」當戰爭賠償

▲▼ 伊朗遭以色列攻擊。（圖／VCG）

▲伊朗拋出10點停戰方案，但川普仍未撤回最後通牒。（圖／VCG）

記者柯沛辰／綜合報導

伊朗6日透過巴基斯坦遞交了一份「10點停戰方案」，首度鬆口願意解除封鎖荷莫茲海峽。不過，將是以「徵收船隻過路費」的形式開放，以此取代戰爭賠償。對此，美國總統川普語帶保留，坦言這是「重要的一步」，但還「不夠好」。

▲▼伊朗停火方案一次看　收船隻「過路費」當戰爭賠償。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲伊朗停火方案，目前具體廣傳的有8點。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

停戰方案內容有哪些？

這份停戰方案是「伊朗高層官員」匿名透露，由紐約時報、路透社、華爾街日報等外媒披露，目前廣傳的停戰方案中，主流有8點較為清晰：

一、永久結束戰爭

這一點是最多歐美媒體報導，並受到伊朗官媒證實，重點在於永久結束與美、以之間的軍事衝突，拒絕暫時停火。

二、停止打擊黎巴嫩真主黨

《華爾街日報》進一步報導，除了永久停火，伊朗還要求以色列停止對黎巴嫩真主黨的空襲。

三、荷莫茲海峽通行機制

紐約時報報導，作為上述交換條件，伊朗承諾解除對荷莫茲海峽的實質封鎖，但對每艘通過船隻徵收200萬美元（約台幣6400萬元）的過路費，並與對岸的阿曼平分，作為「戰爭賠償」的一部分，重建遭摧毀的基礎設施。

四、全面解除對伊朗的經濟制裁

五、提供戰後重建支援

六、要求保證伊朗未來不再遭攻擊

七、補償戰爭損失

八、終止區域所有敵對行動

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

川普如何回應？

川普6日在白宮記者會上表示，伊朗現在是帶著誠意談判，「這是一份很重要的提案，是很大的一步。但這還不夠好，不過確實是非常有意義的一步。」儘管措辭稍有緩和，但川普並未撤回他在美東時間週二（7日）晚間8時到期的最後通牒。

相關報導：願解封荷莫茲！伊朗拋「10點停戰方案」　川普冷回：還不夠好

川普的最後通牒

川普6日在白宮記者會與復活節活動中表示，若伊朗未在期限內讓步，他不太可能再次延長最後期限，屆時美軍將迅速展開行動，「整個國家（伊朗）可在一夜之間被摧毀，而且那一夜可能就是明天晚上」，「他們現在還不想『求饒』，但他們會。如果他們不這麼做，他們國內將連一座橋都不剩。」

川普進一步指出，美方計畫在期限過後，迅速打擊伊朗橋樑、電廠等關鍵基礎設施，並在「12時之前全面摧毀，這將於4個小時內完成」。川普強調，任何停火協議都必須包含荷莫茲海峽的航行自由。

 相關報導：川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

▲▼荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

▲荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

以色列反應

CNN引述2名以色列消息人士說法，以色列已擬定一份最新的攻擊目標清單，鎖定伊朗境內能源與基礎設施，作為美國與伊朗外交談判破局時的應變方案。目前以色列正等待美國總統川普決定下一步行動，並已為未來數周可能的軍事行動做好準備。

消息人士表示，以色列對外交協議能否達成高度懷疑，並透露總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已在與川普的會談中表達相關憂慮。他強調，任何停火協議都必須要求伊朗交出所有濃縮鈾，並全面停止核濃縮活動，否則難以接受。

相關報導：以色列新「轟炸目標清單」等川普行動！　鎖定伊朗能源、基礎設施

談判現況？

美國副總統范斯（JD Vance）、特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）組成的美方談判團隊正密切與巴基斯坦聯繫。原本預計前往匈牙利的范斯，也可能隨時調整行程，與伊朗官員進行面對面會談。

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