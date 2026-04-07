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瓦斯用太久要收費？南消揭關鍵　超過1年才可能收容器費

▲台南市消防局提醒民眾使用桶裝瓦斯應簽訂定型化契約，保障消費權益。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局提醒民眾使用桶裝瓦斯應簽訂定型化契約，保障消費權益。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局提醒，使用桶裝瓦斯時，務必簽訂「家用液化石油氣供氣定型化契約」，釐清雙方權利義務，尤其「使用時間」與「容器使用費」的關鍵規定，更是避免糾紛的重要依據。

▲台南市消防局提醒民眾使用桶裝瓦斯應簽訂定型化契約，保障消費權益。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，過去常見瓦斯消費爭議，多集中在瓦斯桶保證金是否退還、容器使用費收取標準，以及費用資訊不透明等問題。依定型化契約規定，消費者於契約終止時，瓦斯桶保證金應予退還，這是基本保障，若未退還即可能涉及不當行為。

至於民眾最關心的「容器使用費」，消防局長楊宗林說明，依契約規範，當同一瓦斯桶使用時間超過1年後返還，業者才可酌收費用，且上限為新台幣200元；若超過2年，則最高不得超過400元。換言之，若使用未滿1年即收費，或收費金額超出規定，均屬不合理收費，民眾可據此維護自身權益。

▲台南市消防局提醒民眾使用桶裝瓦斯應簽訂定型化契約，保障消費權益。（記者林東良翻攝，下同）

消防局也提醒，若發生消費糾紛，可撥打1950消費者保護專線，或向台南市消費者服務中心申訴，避免權益受損。

除了費用問題，市長黃偉哲也強調日常用氣安全不可忽視，包括定期檢查瓦斯軟管是否老化、保持使用環境通風，以及落實「人離火熄」原則，都是降低意外風險的基本功。

▲台南市消防局提醒民眾使用桶裝瓦斯應簽訂定型化契約，保障消費權益。（記者林東良翻攝，下同）

消防局表示，未來將持續加強對民眾與業者的宣導，讓契約不只是紙上條文，而是實際守護安全與權益的工具。
有些風險藏在看不見的地方，有些權益，則藏在沒看懂的條文裡。

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