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蛋塔禮盒現省181元！速食推「瘋媽祖」限時優惠　保庇澎湃桶7折

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出3大應援優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

白沙屯媽祖進香團4月12日啟程，肯德基搶先祭出3大應援優惠，包括原味蛋撻2盒下殺65折、花生熔岩咔啦雞腿堡2件199元及保庇澎湃桶388元，即日起至20日限時2周開跑。

肯德基「瘋媽祖 挺你大吉」優惠包括「保庇澎湃桶388元」，內含咔啦脆雞5塊、原味蛋撻4顆，原價551元享7折優惠；「花生熔岩咔啦雞腿堡2件199元」，外送不適用；「原味蛋撻禮盒2盒333元」，現省181元。

▲▼漢堡王即日起推出「迎夏尋堡趣」激省優惠券。（圖／業者提供）

▲「迎夏尋堡趣」優惠券。※點圖放大

此外，5月17日前漢堡王「迎夏尋堡趣」優惠券可享雞塊、薯條、辣薯球、洋蔥圈、黃金QQ球、玉米濃湯、飲料買1送1；「1+1自由配」最低49元起，像是小華堡（原價119元）加上薯條或飲料只要89元。

另有「單人獨享餐」享套餐搭配雙份附餐點心109元起，最多可省122元，以及「雙堡超值組」99元起、「雙人分享餐」199元起，3大系列各有5種組合。機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區不適用。

此外，4月底前憑中華職棒今年度賽事門票於漢堡王臨櫃購買「皇家華堡正價套餐（不含華堡日及官網獨家餐）」，即可免費多吃4塊雞塊，每張票不限兌換次數，紙本及電子票皆享優惠。

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