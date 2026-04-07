中部以北防短延時強降雨　午後水氣由北往南擴及全台

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天鋒面影響，略為降溫，雨勢由北往南延伸，下半天起全台有雨，尤其中部以北有短延時強降雨機率，入夜雨勢緩和，明天清晨各地仍有降雨機率，白天水氣逐漸減少，周四起各地回到穩定天氣，高溫上看30度。

中央氣象署預報員劉宇其表示，今天鋒面通過，北部已有降雨，隨著鋒面南下，其他地區也有短暫陣雨或雷雨。明天水氣減少，部分地區仍有短暫陣雨，周三就會逐漸轉乾。

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劉宇其指出，目前降雨正在影響北部地區，其中，基隆北海岸日雨量已達40至50毫米，雲帶也正逐步往中部南壓，陸續會有短暫陣雨出現，隨著鋒面再往南移，南部地區下半天也有降雨出現。

他表示，今天下午至晚間雨勢最明顯，全台都有降雨情形，中部以北有局部大雨，中部也有較大雨勢，可能有短延時強降雨，入夜水氣持續影響，但較為緩和。明天清晨各地仍有短暫陣雨，白天水氣減少，雨區逐漸往東半部地區及西半部山區限縮。周四至下周日各地多雲到晴，僅周六北部、東北部及馬祖有零星降雨。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他指出，今晚鋒面來到台灣南部，明晚鋒面離開，台灣轉為東風至東南風，逐漸回暖，周四鋒面持續在北部海面，台灣水氣更減少，感受炎熱。

溫度方面，劉宇其指出，今天北台灣感受偏涼，其他地區高溫仍有25度以上。明天東北季風減弱，各地回溫，周四各地高溫都有30度以上，留意高溫防曬。

劉宇其也說，今天上午金門及馬祖，周五晚間至周六清晨馬祖有霧或低雲。另外，今天、周四及周五沿海離島風浪較大，提醒民眾留意。