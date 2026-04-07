台北市長人選再等等！綠黨團：花香蝶自來　民進黨人才多到傷腦筋

▲民進黨團召開「三問鄭麗文主席」記者會，並回應輿情。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨傳出擬提名立委沈伯洋參選台北市長，對決尋求連任的國民黨籍市長蔣萬安，引起黨內反彈，媒體報導指出，選對會原訂明日中執會就將通過徵召沈，並舉行提名記者會，但因內部仍有雜音，憂心其仇恨值可能外溢，影響北北基桃選情，因此選對會仍需再討論，明日提名記者會擬暫緩，最快下周才會提名北市長人選。對此，身兼選對會成員的民進黨團幹事長莊瑞雄今（7日）表示，民進黨可用人才非常多，多到傷透腦筋，到底要怎樣挑出優秀的人才；副幹事長陳培瑜則說，花香蝶自來。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜、副書記長吳沛憶今（7日）召開「三問鄭麗文主席」記者會，並回應輿情，針對黨內對提名沈伯洋有所疑慮，身兼選對會成員的莊瑞雄表示，台北市或桃園六都，一直跟媒體報告期程，4月初，春暖就會花開，花開後洋溢著一片比較燦爛的季節來臨，人選很快就會呼之欲出。

莊瑞雄指出，陳培瑜和他都是選對會成員，沈伯洋年輕、大帥哥，戰鬥力當然是好人選，范雲更不得了，學生時代就是讓人景仰的明星級人物，學有專精，在台大當教授，到國會來相信從她各方面表現，可以凸顯出來，民進黨其實可用人才非常多，「多到讓我們傷透腦筋，到底要怎樣挑出優秀的人才之中挑選出來」，所以不用擔心，時間很快，接下來步調會越來越快。

陳培瑜則說，周末連假網路上討論民進黨台北市長候選人，｢我們都看到了，我們也都聽到了」，就是如同莊瑞雄說的，「給我們一些時間」。大家的期待、擔憂，她認為都是出於對台北市、台灣的愛，選對會希望提出來的台北市人選，既可以滿足大家原本基本盤各自對市長候選人想像，又可以滿足台北面對國際發展論述能力。

陳培瑜指出，無論沈伯洋、范雲、吳思瑤、王世堅還有其他被點名到的人，大家都是基於這個期待、對台北市的愛，希望他們可以出來為大家服務，所以選對會任務就是滿足這些期待、傾聽大家聲音，提出最好人選，「真的就是再給我們一點時間，花香蝶自來」。