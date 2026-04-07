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小小警察出動！　南警五分局用「孫子兵法」守護長輩交通安全

▲小朋友化身「交通小尖兵」，參與闖關活動學習安全用路觀念。（記者林東良翻攝，下同）

▲小朋友化身「交通小尖兵」，參與闖關活動學習安全用路觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

兒童節不只是孩子的節日，也成了守護家人的起點，台南市警五分局於6日在新光三越小北門店前廣場舉辦「小小警察親子體驗闖關活動」，讓小朋友化身交通小尖兵，在遊戲中學習交通安全，並把正確觀念帶回家，提醒長輩安全用路，形成一場溫柔卻有力的「反向守護」。

▲小朋友化身「交通小尖兵」，參與闖關活動學習安全用路觀念。（記者林東良翻攝，下同）

第五分局指出，依內政部統計，台灣已邁入超高齡社會，2025年台南市65歲以上人口比例更突破20%，高齡者交通安全議題日益重要。本次活動以創意「另類孫子兵法」為主軸，打破過去由大人教導孩子的模式，改由孩子成為交通安全的傳遞者，透過親子互動將觀念延伸至家庭。

▲小朋友化身「交通小尖兵」，參與闖關活動學習安全用路觀念。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場設計多項趣味闖關關卡，內容涵蓋「過馬路停看聽」、「行走不分心」、「不隨意穿越馬路」等實用觀念，讓親子在遊戲中自然吸收安全知識。完成挑戰後，小朋友還可獲得小小警車與迷你指揮棒等人氣獎品，不僅提升參與感，也讓學習變得更有趣。

▲小朋友化身「交通小尖兵」，參與闖關活動學習安全用路觀念。（記者林東良翻攝，下同）

警方表示，活動開放報名後即吸引眾多家長踴躍參與，名額迅速額滿，不少成功報名的家長直呼「超幸運」。此外，也特別感謝英燦國際貿易與唯爾康國際餐飲贊助獎品，讓活動更加豐富精彩。

▲小朋友化身「交通小尖兵」，參與闖關活動學習安全用路觀念。（記者林東良翻攝，下同）
第五分局強調，交通安全不該只是宣導口號，而應從小扎根、由家庭落實。未來也將持續以創新且貼近生活的方式推動交通安全教育，結合企業與民間力量，讓「安全」成為日常習慣，真正守護每一位市民的用路平安。

▲小朋友化身「交通小尖兵」，參與闖關活動學習安全用路觀念。（記者林東良翻攝，下同）

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