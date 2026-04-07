國民黨擬擴大推「育兒減工時」　卓榮泰：多元政策讓更多家庭得到支持

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安拋出拋育兒爸媽減工時引共鳴，國民黨智庫也推版本要放寬育兒孩童年齡的認定到12歲，且減少工時的薪資由中央政府來支出。對此，行政院長卓榮泰今（7日）說，政府希望用多元政策讓更多育兒家庭得到支持；以育嬰留停以日申請政策來說，元旦上路以來，申請數量逐月增高，男性申請比例也增加，更顯公平、更性別平等。

▲行政院長卓榮泰赴立院接受質詢前接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）



卓榮泰說，建構一個整體、整套、完整的人口對策，一直是政府的既定方針，行政部門也已經在生育、養育、教育各方面，有了現行的一些明顯的政策。

生育方面，包括對於不孕症的補助，包括所有的各項保險給付會補足到10萬元，這都是既定的；在養育方面，「0到6歲國家一起養」的政策持續進行，其中對於育嬰（留停）能夠以日申請，另外就是企業強化對於育嬰設施的一些補助，勞動部也已經提出。在教育方面，除了國民教育，在國高中的學雜費，以及私立大學3萬5000元的補助，各方面也都全面的在實施。

卓榮泰強調，政府是希望用一個多元的政策建立制度，讓更多的育兒家庭得到支持，也讓更多的青年成長得到支持。

卓榮泰以育嬰留停以日申請這個例子來看，從今年元旦開始實施，有兩個非常明顯的數字，第一，就是申請的數量逐月的增高，目前已經累計突破到1萬件以上了；第二是，男性提出申請的比例從27.8%增加到49.6%，將近一半，可見這個政策是得到大量需求的。也因為這樣，能夠對於家庭工作、育兒工作的照顧，讓不分性別同時來參與，這才是更公平、更性平。

卓榮泰說，未來政府會再從生育、養育、教育這三方面整體政策的研議，希望達到第一項，推高生育率；第二項，更全面的育兒家庭支持；第三項，再強化青年教育學習成長。希望能夠建立更友善的職場環境、更友善的家庭支持，讓整個人口對策的政策能夠全面實施。

