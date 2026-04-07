英媒評趙心童「令對手膽寒」　撞球單季獎金破4千萬創歷史3滿貫

▲28歲趙心童持外卡連9勝，逆襲奪下斯諾克世錦賽冠軍。（圖／翻攝微博）

記者任以芳／綜合報導

中國撞球29歲好手趙心童，5日在巡迴錦標賽最後一戰，以10比3輕鬆拿下勝利。對手名氣很大，是現任世界球王特魯姆普（Judd Trump），但整場比賽節奏幾乎都掌握在趙心童手裡。這場球贏得乾脆，除了帶走15萬英鎊獎金，他也寫下新紀錄，史上第一位在單一賽季，就把大獎賽、球員錦標賽、巡迴錦標賽這三項冠軍全部打包的選手。英媒《BBC》也高度評價趙心童讓「令對手膽寒」。

綜合陸媒報導，斯諾克巡回錦標賽決賽5日在曼徹斯特中央會展中心落幕，中國選手趙心童10∶3擊敗世界排名第一的特魯姆普，奪得個人本賽季第三個排名賽冠軍（如圖）。這場勝利不僅讓29歲的趙心童收穫15萬英鎊（約136萬元人民幣）獎金，單賽季獎金突破100萬英鎊，更讓他創下新紀錄，成為首位單賽季包攬球員系列賽全部三項賽事（世界大獎賽、球員錦標賽、巡回錦標賽）冠軍的選手。

根據報導指出，趙心童開局進攻就很順，幾次上手都沒給對手太多機會。英媒《BBC》賽後提到，「這場勝利『向所有希望在克魯斯堡挑戰趙心童的選手發出警告』，其統治力『令對手膽寒』。」

贏下這場球後，趙心童的世界排名爬上第4位。他的獎金數字，單季累計衝破100萬英鎊，折合新台幣大約4200萬元。成為繼奧沙利文和特魯姆普之後第三位獲此成就的球員。同時，他在排名賽決賽六戰六勝的戰績，此前僅史蒂夫·戴維斯、馬克·威廉姆斯和尼爾·羅伯遜3人實現這一成就。

行業媒體「全斯諾克」網站評價稱，這是「歷史性帽子戲法」，趙心童在決賽中「主導全場」，世界排名升至第4。本次決賽現場的拉鋸感不明顯。趙心童延續這個賽季只要打進排名賽決賽「六戰六勝」的紀錄，至今勝率還是百分之百。這種心理狀態在斯諾克這種極度要求專注的運動裡，確實少見。

▲29歲趙心童橫掃世界球王！單季獎金破4千萬 創歷史大滿貫紀錄。（圖／翻攝微博）

其實這波行情從去年底就開始發酵。他在2月先拿了大獎賽，接著又收下球員錦標賽。有趣的是，他在準決賽對上名將希金斯（John Higgins），最後打出10比1的分數，送給這位縱橫球壇34年的前輩一場相當難堪的敗仗。

對手特魯姆普賽後訪問也表示，覺得過去這兩個月，趙心童就是全世界最強的球員。他也提到，看到這種進攻型的打法崛起，對這項運動的發展其實是好事。行業媒體則是用「旋風」來形容趙心童現在的氣勢。

有觀察指出，趙心童的穩定度這兩年提升不少，出賽頻率跟在賽場上的曝光度也同步增加，這些都直接反映在獎金數字上。撞球界過去很長一段時間都是老面孔在拿冠軍，趙心童的出現打破了這種悶局。他在場上的冷靜程度，確實有幾分球王接班人的樣子。

接下來趙心童的挑戰都在克魯斯堡。2026年世錦賽4月18日即將登場。趙心童首日就會登場，能不能把這股氣勢帶進克魯斯堡劇院，是接下來觀察重點。

資料顯示，趙心童2021年奪下英錦賽冠軍後成名，球風以擊球速度快、準度高見長。

球員系列賽：斯諾克職業賽中，依照單賽季表現篩選參賽名額的高階賽事。

克魯斯堡（Crucible Theatre）：位於英國謝菲爾德，是斯諾克世錦賽的永久聖殿，比賽張力與壓力遠高於一般巡迴賽。