　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

英媒評趙心童「令對手膽寒」　撞球單季獎金破4千萬創歷史3滿貫

▲28歲趙心童持外卡連9勝，逆襲奪下斯諾克世錦賽冠軍。（圖／翻攝微博）

▲28歲趙心童持外卡連9勝，逆襲奪下斯諾克世錦賽冠軍。（圖／翻攝微博）

記者任以芳／綜合報導

中國撞球29歲好手趙心童，5日在巡迴錦標賽最後一戰，以10比3輕鬆拿下勝利。對手名氣很大，是現任世界球王特魯姆普（Judd Trump），但整場比賽節奏幾乎都掌握在趙心童手裡。這場球贏得乾脆，除了帶走15萬英鎊獎金，他也寫下新紀錄，史上第一位在單一賽季，就把大獎賽、球員錦標賽、巡迴錦標賽這三項冠軍全部打包的選手。英媒《BBC》也高度評價趙心童讓「令對手膽寒」。

綜合陸媒報導，斯諾克巡回錦標賽決賽5日在曼徹斯特中央會展中心落幕，中國選手趙心童10∶3擊敗世界排名第一的特魯姆普，奪得個人本賽季第三個排名賽冠軍（如圖）。這場勝利不僅讓29歲的趙心童收穫15萬英鎊（約136萬元人民幣）獎金，單賽季獎金突破100萬英鎊，更讓他創下新紀錄，成為首位單賽季包攬球員系列賽全部三項賽事（世界大獎賽、球員錦標賽、巡回錦標賽）冠軍的選手。

根據報導指出，趙心童開局進攻就很順，幾次上手都沒給對手太多機會。英媒《BBC》賽後提到，「這場勝利『向所有希望在克魯斯堡挑戰趙心童的選手發出警告』，其統治力『令對手膽寒』。」

贏下這場球後，趙心童的世界排名爬上第4位。他的獎金數字，單季累計衝破100萬英鎊，折合新台幣大約4200萬元。成為繼奧沙利文和特魯姆普之後第三位獲此成就的球員。同時，他在排名賽決賽六戰六勝的戰績，此前僅史蒂夫·戴維斯、馬克·威廉姆斯和尼爾·羅伯遜3人實現這一成就。

行業媒體「全斯諾克」網站評價稱，這是「歷史性帽子戲法」，趙心童在決賽中「主導全場」，世界排名升至第4。本次決賽現場的拉鋸感不明顯。趙心童延續這個賽季只要打進排名賽決賽「六戰六勝」的紀錄，至今勝率還是百分之百。這種心理狀態在斯諾克這種極度要求專注的運動裡，確實少見。

▲28歲趙心童持外卡連9勝，逆襲奪下斯諾克世錦賽冠軍。（圖／翻攝微博）

▲29歲趙心童橫掃世界球王！單季獎金破4千萬 創歷史大滿貫紀錄。（圖／翻攝微博）

其實這波行情從去年底就開始發酵。他在2月先拿了大獎賽，接著又收下球員錦標賽。有趣的是，他在準決賽對上名將希金斯（John Higgins），最後打出10比1的分數，送給這位縱橫球壇34年的前輩一場相當難堪的敗仗。

對手特魯姆普賽後訪問也表示，覺得過去這兩個月，趙心童就是全世界最強的球員。他也提到，看到這種進攻型的打法崛起，對這項運動的發展其實是好事。行業媒體則是用「旋風」來形容趙心童現在的氣勢。

有觀察指出，趙心童的穩定度這兩年提升不少，出賽頻率跟在賽場上的曝光度也同步增加，這些都直接反映在獎金數字上。撞球界過去很長一段時間都是老面孔在拿冠軍，趙心童的出現打破了這種悶局。他在場上的冷靜程度，確實有幾分球王接班人的樣子。

接下來趙心童的挑戰都在克魯斯堡。2026年世錦賽4月18日即將登場。趙心童首日就會登場，能不能把這股氣勢帶進克魯斯堡劇院，是接下來觀察重點。

資料顯示，趙心童2021年奪下英錦賽冠軍後成名，球風以擊球速度快、準度高見長。
球員系列賽：斯諾克職業賽中，依照單賽季表現篩選參賽名額的高階賽事。
克魯斯堡（Crucible Theatre）：位於英國謝菲爾德，是斯諾克世錦賽的永久聖殿，比賽張力與壓力遠高於一般巡迴賽。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大胃女王來台吃到飽「店員突嚴肅上前」！　結局神反轉
韓協商無用！卓榮泰拒備詢　李貞秀議場唱獨角戲...哽咽訴被羞
快訊／南投嚴重車禍　車頭凹陷...駕駛慘死
快訊／春捲中毒再增17人！　4天害慘157人
見賴清德一面很難！　鄭麗文：沒「賴鄭會」難有「賴習會」
快訊／隨機砍殺2女童1男子　恐怖男一審重判29年
酷遭爆「酸台灣人自卑」　早期影片被挖！網喊：混不下去才來
鄭麗文喊話賴清德「和平沒這麼難」　 訪陸後台灣變全世界最安全
快訊／嘉義市長藍白合談定　張啓楷民調勝出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

39歲男胸痛狂飆汗「硬撐1小時」　醫提醒：年輕人心梗比老年危險

人民幣成第3大支付貨幣！專家：SWIFT數據已無法反映實情

陸血吸蟲病4月起進入高發季　警惕不起眼小螺！接觸10秒即感染

錢塘潮天然勾勒「潑墨山水畫」　「潮汐樹」大橋下現蹤

騙豬仔？入職不滿1天外派越南　警登機前40分鐘攔人

英媒評趙心童「令對手膽寒」　撞球單季獎金破4千萬創歷史3滿貫

鄭麗文訪陸前夕　《人民日報》再批日：染指台灣挑釁行徑必將付出代價

陸「鈉離子電池」研究再突破　300度高溫首次實現「徹底阻斷熱失控」

鄭麗文今展開訪陸之行　國共領導人會面歷史一次看

2026世足賽掀商機　中國賣家預計銷量增50%

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

39歲男胸痛狂飆汗「硬撐1小時」　醫提醒：年輕人心梗比老年危險

人民幣成第3大支付貨幣！專家：SWIFT數據已無法反映實情

陸血吸蟲病4月起進入高發季　警惕不起眼小螺！接觸10秒即感染

錢塘潮天然勾勒「潑墨山水畫」　「潮汐樹」大橋下現蹤

騙豬仔？入職不滿1天外派越南　警登機前40分鐘攔人

英媒評趙心童「令對手膽寒」　撞球單季獎金破4千萬創歷史3滿貫

鄭麗文訪陸前夕　《人民日報》再批日：染指台灣挑釁行徑必將付出代價

陸「鈉離子電池」研究再突破　300度高溫首次實現「徹底阻斷熱失控」

鄭麗文今展開訪陸之行　國共領導人會面歷史一次看

2026世足賽掀商機　中國賣家預計銷量增50%

打造餐飲帝國！日本SUKIYA創辦人病逝享壽77歲　被譽為「外食王」

道奇羅布雷斯基5局失1分奪首勝　強調提升「最低標準」力求穩定

身分證「中5碼」599玩六福村　穿制服免費玩小人國3個周日限定

張啓楷代表藍白選嘉義市　黃國昌：一定會延續黃敏惠的優秀政績

拉辛單場雙響！羅伯斯承諾增加出場　點名史密斯是「好學習對象」

騰訊測試AI互動影遊平台DreamNow　主打劇情分支與沉浸式創作體驗

CPU價格估再上漲30%...分析師曝PS6、新Xbox主機恐賣破3萬

曾逼走赤鬼牛排！　公益路店王健身房「連假突開拆」

拜完北港朝天宮必吃這3站！30元鴨肉飯開啟味蕾、古早味圓仔湯

三上悠亞客串暗黑日劇《九條的大罪》！露臉秒被認出…網讚神選角

演唱會旁邊坐李泳知　小心頭髮攻擊ㅋㅋㅋ

大陸熱門新聞

1小時搶救6名心梗患！　上海醫師深夜發文示警

陸天才女孩史丹佛輟學創業 公司估值3500億...目標創造「AI數學家」

鄭麗文明赴陸　雲南祭祖照片曝光

鄭麗文今展開訪陸之行　國共領導人會面歷史一次看

陸無差別砍人！多人死亡遺體殘缺不全

老後如何「善終走得快？」　

四川景區「瑤池變尿池」　尿尿小童遭制止勸離...列禁入黑名單

陸「鈉離子電池」研究再突破 300度高溫首次實現「徹底阻斷熱失控」

14代家族守護丞相墓800年

領先近4秒！「張雪機車」分析 WSBK 奪冠密碼

陸女網購藍莓苗「品相不好」欲退款 兩天後竟收到「萬古流芳」殯葬品

英媒評撞球「炫風」趙心童：令對手膽寒

2026世足賽掀商機　中國賣家預計銷量增50%

鄭麗文訪陸前夕　《人民日報》再批日：染指台灣挑釁行徑必將付出代價

更多熱門

相關新聞

1200萬獎金歸零　翁心臟病發送醫

1200萬獎金歸零　翁心臟病發送醫

英國76歲老翁約翰（John Riding）在線上賭博遊戲贏得逾28.5萬英鎊（約新台幣1200萬元），未料準備提款瞬間，帳號遭到封鎖，帳戶獎金也瞬間消失，讓他悲傷到心臟病發住院治療。

警務人員參加戒菸比賽「加碼抽2組8萬元」　李㼈教4招對抗菸癮

警務人員參加戒菸比賽「加碼抽2組8萬元」　李㼈教4招對抗菸癮

台東黑鮪魚季將登場　首尾捕獲最高獎金20萬元

台東黑鮪魚季將登場　首尾捕獲最高獎金20萬元

崑山科大咖啡雙星崛起世界賽冠軍跨足創業代言打造金牌人生

崑山科大咖啡雙星崛起世界賽冠軍跨足創業代言打造金牌人生

南投農林漁牧業普查4／10首階開跑

南投農林漁牧業普查4／10首階開跑

關鍵字：

趙心童斯諾克特魯姆普冠軍獎金

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

伊朗肩扛飛彈擊中美軍機　下秒4軍官遭反殺

新光三越分店傳10月熄燈　官方回應了

網紅禪師「女生都想停我塔台上」瞎扯濫情原因

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

新一波「紅爆雷雨」又來了　北台警戒

台中2歲童8樓墜落！「口鼻流血」重傷搶救中

他吃一樣卻「糖尿病前期」　醫見生活習慣懂了

不滿中央「空降」人選　國民黨二林黨部主委請辭

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面