鄭麗文訪陸前夕　《人民日報》再批日：染指台灣挑釁行徑必將付出代價

▲人民日報評論再批日本眾議員古屋圭司。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

國民黨黨主席鄭麗文今（7）日將出發前往大陸上海、南京及北京訪問，期間將與中共中央總書記習近平會面。就在鄭麗文出訪前夕，中共央媒《人民日報》評論鐘聲刊文批評日本眾議員古屋圭司日前訪台的行為，強調「台灣問題是中國核心利益中的核心，任何染指台灣的挑釁行徑都必將付出代價。」

評論稱，日本右翼勢力與台獨分裂勢力勾連，既是根深蒂固的殖民情結的外化，也是企圖以台灣問題為藉口，進一步渲染周邊緊張態勢，進而推進「再軍事化」。

評論強調，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，本應深刻反省、謹言慎行，日本右翼勢力非但沒有汲取歷史教訓，反而加緊與台獨分裂勢力勾連，一再在台灣問題上發起挑釁，「對這些動向，中方高度警惕，堅決反對日本妄圖在台灣問題上打擦邊球、搞突破。日方的縱容挑釁和恣意妄為必將付出代價，由此造成的一切後果必須由日方承擔。」

值得注意的是，值此之際，外媒也釋出解放軍在東海劃設飛航管制區，期間長達40天，但意象不明，尚無法推斷是大規模軍演或針對長時間例行性軍演預先佈置，然而，此次的飛航管制區域是靠近日本的東海一側，後續效應及影響仍待觀察。