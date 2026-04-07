不甩川普威脅！亞洲5國「悄與伊朗達成協議」　換取通行荷姆茲海峽

▲荷姆茲海峽是全球約1/5石油的運輸要道。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普6日警告，若伊朗未在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）達成協議並開放荷姆茲海峽，就要在「一夜之間」拿下伊朗。但早在他發布最新威脅前，亞洲多國已悄悄與德黑蘭達成協議，換取這條關鍵航道的安全通行權。

海峽封鎖快沒油 亞洲5國另闢蹊徑

BBC報導，中國、巴基斯坦、印度、馬來西亞與菲律賓等多個亞洲國家，近幾周陸續與德黑蘭達成協議，並且取得荷姆茲海峽的安全通行保障。亞洲國家特別迫切渴望達成協議，因為他們的經濟高度仰賴來自波斯灣的能源。

菲律賓進口石油高達98%來自中東，戰爭爆發後油價飆漲至2倍多，成為全球第一個宣布「國家能源緊急狀態」的國家，如今成為與伊朗達成協議的最新國家。外交部長拉薩羅（Theresa Lazaro）宣布，伊朗官員保證菲籍船隻「安全、無阻礙且迅速地」通過這條戰略水道。這項協議是在2日「非常有成效的通話」之後達成，對於確保能源及肥料供應至關重要。

巴基斯坦也於3月28日宣布，伊朗同意放行20艘該國船隻通行。外長達爾（Ishaq Dar）讚許德黑蘭此舉「受到歡迎且為建設性姿態」，強調「對話、外交與此類增進信任的措施才是唯一出路。」

馬來西亞約2/3石油從波斯灣國家進口，3月宣布部分油輪獲得德黑蘭放行。首相安華（Anwar Ibrahim）對伊朗總統表達感謝，交通部長洛克（Anthony Loke）則歸功於「與伊朗政府的良好外交關係」。

伊朗則公開歡迎懸掛印度國旗的船隻通行荷姆茲海峽，駐印度大使館上周在社群平台發文，「我們的印度朋友安全無虞，不必擔心。」印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）3月接受《金融時報》採訪時說，該國油輪之所以能夠通行，是外交手段促成的結果。

▼荷姆茲海峽通行成為美伊談判焦點之一。（圖／達志影像）



中國是伊朗石油的最大買家，上周也證實部分船隻順利通行。雖未直接提及伊朗，但外交部發言人對「相關各方」表達感謝。船舶追蹤數據也顯示，儘管戰爭延燒，近幾周仍有數百萬桶伊朗石油運抵中國。

能源危機露曙光？仍有不確定性



目前尚不清楚船隻在何種情況下順利通行，以及是否為此付費。對於這些保障的範圍與持久性，外界也仍存疑。

航運顧問公司Marisks的馬尼亞提斯（Dimitris Maniatis）指出，尚不清楚保障適用範圍是否涵蓋該國所有船隻，或者僅限特定船隻。

新加坡國立大學能源研究所學者福凱特（Roger Fouquet）認為，伊朗宣稱海峽對美國及其盟友以外的所有國家開放，但這個說法仍存在不確定性，因為菲律賓通常被視為華府盟友，如今卻也享有通行保障，成為伊朗「願意切割處理」的有趣案例，「伊朗似乎正在將一個國家的『盟友身分』與『是否參與衝突』區分開來。」