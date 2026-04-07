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吃拉麵不准滑手機！　日本名店強硬規定「掀2派論戰」

▲▼日本埼玉縣春日部市人氣拉麵店「煮干乱舞」。（圖／翻攝X@niboshiranbu）

▲「煮干乱舞」是日本拉麵名店。（圖／翻攝X@niboshiranbu）

記者吳美依／綜合報導

日本埼玉縣春日部市拉麵名店「煮干乱舞」，因禁止顧客吃拉麵時滑手機引發熱議。支持者認為店家規定有理，反對者卻認為管太多。

吃拉麵不准滑手機　2情況例外

「煮干乱舞」於1月30日在X帳號發文公告，「用餐中禁止使用智慧型手機，違者將被要求離場、恕不退款。」不過，等待餐點時滑手機，或者替拉麵拍照，則不在此限。

隨著《富士電視台》節目「Live News イット！」4月1日報導，這項不尋常的規定在社群媒體上掀起論戰。

店家曝苦衷　網友看法曝光

綜合日媒報導，「煮干乱舞」連續9年入選「食べログ百名店拉麵EAST」，招牌為小魚乾高湯搭配容易泡軟的細麵。正因如此，店家起初柔性提醒「用餐中請盡量避免使用手機」，希望顧客能趁麵條最美味的時機享用。

未料，不但有顧客一邊吃麵一邊觀看不當影片，甚至有人將智慧型手機直接放在調味料罐上，產生衛生疑慮，讓老闆川田雄一被迫採取強硬措施，「最難過的還是不得不立規矩這件事，我其實很不想這樣做。」

這項規定在X引發兩極反應，一些網友批評規定太強硬而無法接受，但也有不少人力挺店家，「這是大家都要用的東西，確實需要體諒吧」、「既然是店規守規矩就好了，不喜歡就別來」、「難道連吃拉麵的時間都不能忍耐嗎？」

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