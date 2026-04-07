兒童節暖心行動！黃偉哲訪幼兒園送祝福　打造台南育兒友善城市

▲黃偉哲前往新化美士堡幼兒園，與小朋友互動並發送兒童節禮物。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

兒童的笑聲，是一座城市最溫柔的底色。台南市長黃偉哲今（7）日於連假後首個上班日，一早前往新化區美士堡幼兒園探訪小朋友，親自送上兒童節祝福與小禮物，現場氣氛溫馨熱絡，也向辛勤付出的園方與老師表達感謝。

黃偉哲抵達時，正值幼兒園晨間律動課程，300多位小朋友在音樂中活力舞動。市長不僅與孩子們互動同樂，還逐一發送小禮物，祝福大家兒童節快樂。不少家長也把握機會與市長合影留念，笑聲與快門聲交織，讓校園一早就充滿節慶氛圍。

市府指出，黃偉哲自上任以來，持續推動育兒政策，致力打造更完善的支持系統。其中公共托育量能顯著提升，從過去僅有1所公共托育機構，已增加至18所，並規劃朝全市49所邁進，未來預計可提供約1500名嬰幼兒收托服務，讓更多家庭受惠。

除了托育資源，台南也積極營造友善親子空間。目前全市已設置13處親子悠遊館，年服務量接近33萬人次，成為許多家庭假日的重要去處。在城市規劃方面，市府更以「整個台南都是孩子的遊戲場」為願景，投入超過3億7000萬元，興建39座特色公園，讓孩子在生活中就能親近自然、自在遊玩。

黃偉哲強調，打造育兒友善城市不是口號，而是長期工程。市府將持續以「減輕家長負擔」與「提升教育品質」為核心方向，讓每一位孩子都能在公平且安心的環境中成長。一份禮物或許短暫，但一座願意為孩子改變的城市，會在歲月裡留下更長遠的答案。