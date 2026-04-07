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三星內建簡訊App走入歷史　Galaxy用戶7月起準備移至Google訊息

▲▼三星宣布內建簡訊App將於七月退場。（圖／Samsung）

▲三星宣布內建簡訊App將於七月退場。（圖／Samsung）

記者吳立言／綜合報導

三星確認，長期預載於 Galaxy 手機的 Samsung Messages，將自 2026 年 7 月起陸續停止服務，意味著這款經典通訊工具即將退場。目前僅針對美國市場實施，台灣及其他地區是否跟進仍有待觀察。

同時，Android 11（含）以下系統用戶暫不受影響，仍可維持既有使用方式。

三星通訊布局轉向 Google

隨著自家簡訊服務退場，三星也將通訊重心轉向 Google 訊息，並引導用戶改設為預設應用。外界普遍認為，此舉代表 Android 陣營正加速整合訊息平台，逐步以單一服務取代分散的原廠 App。透過 Rich Communication Services 技術，新一代簡訊已具備更接近即時通訊的功能；再加上 Gemini 的導入，也讓訊息回覆與內容處理更加智慧化。

下載限制與裝置差異

在服務退場之外，相關下載與支援限制也同步浮現。未來推出的新款 Galaxy 手機（包含 S26 系列）將不再提供 Samsung Messages 的下載管道，而既有裝置也會在 2026 年 7 月後全面停止於 Galaxy Store 上架。

另一方面，仍在使用 Tizen 系統的舊款智慧手錶，因無法支援 Google Messages，後續將無法完整同步手機上的對話紀錄，但基本的簡訊收發功能仍會保留。

使用體驗將逐步過渡

三星表示，後續將透過系統通知引導用戶完成切換，讓通訊體驗能順利過渡至新平台。隨著服務終止時程逼近，Galaxy 用戶也將逐步告別原有的三星簡訊，轉向以 Google 為核心的訊息服務架構。

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