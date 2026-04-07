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打造餐飲帝國！日本SUKIYA創辦人病逝享壽77歲　被譽為「外食王」

▲▼日本すき家,sukiya,suki家。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本知名牛丼連鎖品牌「SUKIYA」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本外食業巨擘、知名餐飲業集團Zensho Holdings（全勝）創辦人兼會長小川賢太郎，昨（6）日因心肌梗塞病逝，享壽77歲。小川一手打造「SUKIYA」（すき家）、「濱壽司」（はま寿司）等知名餐飲品牌，透過積極併購與海外擴張，使集團成為日本首家單年度營收突破1兆日圓的外食企業，因此被譽為「外食王」。

根據日媒《時事通信社》、《日本經濟新聞》、《富士新聞網》，小川賢太郎1948年出生於石川縣，早年就讀東京都立新宿高中，後進入東京大學，但因參與學生運動而中途退學。退學後，他曾任職於日後的競爭對手吉野家員工，在牛丼料理累積經營經驗。

1982年，小川賢太郎在神奈川縣橫濱市開設「SUKIYA」第一號店（其前身為便當店），並正式創立集團，打出「消滅全球的貧困與飢餓」之口號，此後積極在日本國內展店，並在2003年狂牛症事件後，因日本國內禁止美國牛肉，而果斷改採用澳洲牛肉，成功擴大市場份額，將「SUKIYA」打造成日本國內最大牛丼連鎖品牌。

在經營「SUKIYA」穩定後，小川賢太郎以積極併購策略拓展多元餐飲品牌，包括迴轉壽司「濱壽司」、知名連鎖烏龍麵與丼飯餐廳「NAKAU」（なか卯）、家族餐廳「COCO'S」（ココス）。

另外，小川賢太郎還重新收購漢堡連鎖餐廳「LOTTERIA」，並在近期將品牌轉型為「ZETTERIA」。

小川賢太郎引領集團積極拓展海外市場，包括在美國併購外帶壽司品牌。截至2025年底，海外店鋪數超過1萬家，布局中國、東南亞與歐美市場。根據集團官網統計，截至2025年3月底，該集團展店數達1萬5419間、員工則有19萬5806人。

小川賢太郎在企業經營也重視員工福利，2021年提出每年調整基本薪資政策，吸引優秀全球人才加入。2025年3月期，Zensho Holdings合併營收達1兆1366億日圓，創下日本外食業首例。該年，他將社長職位交給次男小川洋平，自己則專注會長職務，繼續掌舵企業策略與發展。

Zensho Holdings官方表示，小川賢太郎今年1月心肌梗塞病發，此後在醫院療養，6日病逝，其喪禮將採家族葬形式舉行，後續會安排公開的告別式向員工與社會致意。

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