男遭聯結車撞死身分仍是謎！疑北漂族或移工　保全夫妻檔逃死劫

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區新北大道六段與台麗街口，昨（6日）清晨發生死亡車禍。一輛聯結車疑因天雨路滑失控，猛烈撞擊路口分隔島後再衝進路旁工地，造成一名男性行人當場慘死，另有一名女保全頭部受傷送醫。由於死者身上未攜帶任何身分證件，僅留下一只手機及一個裝有衣服及「工地用白手套」的後背包，警方懷疑死者可能是北漂族或是來台外籍移工，目前將行文電信業者清查門號資訊，以釐清死者身份。

▲警方調閱出死者生前的監視器影像，希望能盡早確認死者身分。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天清晨6時36分。據警方調查，27歲的郭姓男子駕駛聯結車行經新北大道六段往台北方向時，疑受雨天路面濕滑影響，車輛突然失控向左偏移，先是猛烈撞上中央分隔島，隨後巨大的車體又因慣性向右外側偏移，直接衝入台麗街口，撞斷消防栓及路牌鐵桿後，衝進一旁的工地。

當時路口有一名男性行人及2名準備下班的工地保全夫妻檔。強大的撞擊力道導致男行人當場頭、身分離、臟器外露當場死亡；而48歲的游姓女保全則因閃避不及受傷，被緊急送往輔大醫院，頭部縫合2針後已無大礙，44歲的蘇姓丈夫則驚險逃過一劫，僅受到驚嚇。

事發至今已超過24小時，被害男子的身分依然成謎。警方在清點死者遺物時，發現他後背包內僅有一件衣服及一雙工地用白手套，連皮夾、健保卡或任何足以辨識身分的證件都沒有。

目前警方唯一的線索是死者隨身攜帶的一支手機。經初步檢視，門號開頭為「0936」，雖然最初配發業者為遠傳電信，但考量號碼可攜服務，警方懷疑死者可能是北漂族或是來台移工，將行文至各大電信業者緊急調閱申請人資料。此外，警方也附上死者生前最後留下的監視器影像，請當地貴賢里里長協助在社群發文。

▼泰山聯結車衝進工地造成1死1傷。（圖／記者陳以昇翻攝）