揭連胡會糖衣毒藥　管碧玲問鄭麗文：妳要爭取「中國台灣省」和平？

▲海委會主委管碧玲。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（7日）開啟六天五夜的訪中行程，行間有望與中共中央總書記習近平會面。對於國民黨影片稱「有和平才能躺平」，海委會主委管碧玲今（7日）表示，過去連胡公報所得到的和平是「中國台灣省」的和平，，胡錦濤給連戰的是一個包著糖衣的毒藥；這幾天的行程，就是在解放軍、國台辦眼中的「台灣之籠」籠罩之下的訪問之旅，那你要用什麼姿態去？你要爭取的未來和平，還是世衛模式的和平嗎？

國民黨主席鄭麗文今（7日）開啟六天五夜的訪中行程，針對國民黨影片稱「有和平才能躺平」，海委會主委管碧玲今（7日）受訪表示，她在海委會3年多，這3年多來，1年265天、1天24小時，她就看著台灣被中國最早從西岸騷擾、侵犯中線，接著在金門常態性巡航，侵犯禁限制水域；接著到了2023年10月，開始侵擾台灣東岸，到東岸時很清楚，把整個台灣島圍起來，用軍艦、海警船、公務船，這樣的圍島是一個常態，每天都在圍。

管碧玲說，沒想到國台辦可以這麼囂張地說，他們給我們的不是「台灣之盾」，他們有的就是「台灣之籠」，「我們才知道，在他們的心目中，台灣就是被他們用軍機、軍艦、海警船跟公務船，環繞圍住的『台灣之籠』」，而我們是活在他們眼中「台灣之籠」的人民，完全聞不到和平的氣息。

管碧玲指出，「我們什麼都沒有做，我們只不過是2016年選了他們不要的總統，2020年再度當選，他們就逐步步步進逼」；只不過是裴洛西來訪，他們就步步進逼，逼到現在連東沙都常態性騷擾，我們的本島、金門、東沙，「我們什麼都沒有做」，就是一個自由民主、對全世界有貢獻的國家，而中國可不需任何理由發動7次軍演，把我們關在裡面。

管碧玲強調，她要提醒，第一，這幾天的行程，就是在解放軍、國台辦眼中的「台灣之籠」籠罩之下的訪問之旅。而要出發前，她也沒看到他們撤退。所以在出發、訪問、握手言歡的過程，都是在解放軍跟國台辦心目中的「台灣之籠」籠罩之下在進行的。我們要當迫不得已、被用「台灣之籠」騷擾的猛獅，還是要當馴兔？躺平就是馴兔，備戰就是猛獅，而我們的預算還在有如風中之燭。

管碧玲指出，第二，她對於中國、國民黨「連胡會」所謂的「和平」太了解了，當時就是她揭露的。當2005年連胡公報發表時，明白說優先要協助我們參與世界衛生組織，接著2005年中華人民共和國跟世界衛生組織簽2005諒解備忘錄，在那個備忘錄裡面，胡錦濤給連戰的是一個包著糖衣的毒藥。因為世衛模式就是「中國台灣省」，而「Chinese Taipei」只是世界衛生大會那幾天所使用的符號而已。

管碧玲進一步指出，所有台灣要去世界衛生組織的任何申請，包括民間會議、學者專家要去或大會要去，程序全部都是世衛秘書處先送給中國代表處，中國代表處再傳回去給中國衛生部，中國衛生部同意後回給世衛中國代表處，世衛中國代表處再回給世衛秘書處，然後再回給台灣。「台灣就是中國台灣省」的模式，這個就是連胡公報所給的和平。

管碧玲相信，國民黨現有的訪團所有成員都不願意面對這件事，但是國民黨副主席張榮恭知道，張榮恭在世界衛生組織2005年諒解備忘錄成立以後，我們去參加世界衛生大會時，他還開記者會說，這是胡錦濤實現了對連戰的承諾。

管碧玲認為，這是國民黨被中國戲弄、耍弄，所找到的和平，你要出發前，這兩件事你必須知道，一是過去連胡公報所得到的和平是「中國台灣省」的和平；二是當你出發時，你是他們眼中的「台灣之籠」當中去的，那你要用什麼姿態去？你要爭取的未來和平，還是世衛模式的和平嗎？