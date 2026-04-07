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社會 社會焦點 保障人權

北捷連續縱火+多次變裝　台中大夫第自救會長2罪起訴

▲▼北捷縱火曾世源移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾世源不滿土地遭徵收，陳情救濟14年未果，到捷運站連續縱火想引起社會關注。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台中神岡大夫第自辦重劃自救會會長曾世源，因不滿土地被納入重劃區，爭取14年都沒成功，為了引起社會關注，在2月8日帶著稻草和自製的汽油火柴跑到台北市，先後在捷運大安森林公園、善導寺站的男廁內縱火，所幸站方及時發現並撲滅，台北地檢署7日依恐嚇公眾、放火未遂罪將曾世源提起公訴。

現年72歲的曾世源從台大外文系畢業後，曾赴日留學，翻譯多本圍棋專書。2012年間，台中市通過大夫第自辦重劃案，曾世源不滿事先未獲徵詢，就要面臨土地徵收，因此成立自救會，14年來靠訴訟救濟，向中央、地方機關陳情都未果。

曾世源在2月8日中午11點46分，在北捷大安森林公園站2號出口無障礙廁間內，用稻草、泡過汽油的水果保麗龍網套、塑膠袋物品層層堆疊，然後用布纏繞竹筷再浸泡汽油當成火柴，點燃後離去，下午1點59分左右，曾世源再到善導寺站2號出口男廁內，以相同方式縱火。

曾世源在犯案過程中多次變裝並更換移動方式，落網後坦承想博取社會關注大夫第重劃案，並宣洩個人情緒，檢察官認為曾世源有反覆實施犯罪之虞，向法院聲押獲准，並在蒐證完畢後將曾世源起訴，由法院決定是否繼續收押。

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