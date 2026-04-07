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軍聞社前中校副主任孔繁嘉收賄當共諜　判5年4月定讞

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲軍聞社前副主任孔繁嘉共諜案，最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國防部軍事新聞通訊社前中校副主任孔繁嘉，在服役期間被大陸情報單位吸收後，試圖邀請現役軍官出國旅遊，企圖在軍中發展共諜組織未遂。檢方起訴後，一審法院重批他「叛國」，判刑5年6月；二審則改判有期徒刑5年4月。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

本案為金門退役上尉邵維強共諜案的後續。邵男退役後，在金門地區開設旅社，另外也擔任電視台駐地記者。不過他遭大陸情報單位「中國廈門市人民政府第四辦公室」吸收後，2002年起就開始積極在台發展共諜組織。還吸收曾任金防部金門守備上校大隊長、裝甲第564旅副旅長、八軍團作戰處副處長的向德恩。

向德恩當時被吸收後，簽下兩份投降的誓言書，並提供名片。向男還穿上軍服，面帶笑容與邵男開心合影。邵維強之後每月交付向德恩4萬元，一直到被查獲為止，總計56萬元。邵男2023年11月間遭判刑12年6月定讞，入獄服刑後查出罹患惡性腫瘤，已經於去年6月病逝；至於向男也遭判刑7年6月定讞，入獄服刑。

至於孔男則是2006年起被邵維強以金錢利誘拉入，協助發展組織。孔男當時仍為現役軍人，利用身分接觸現役、退役軍官，以提供免費招待前往越南旅遊為幌子，企圖帶領軍官出國，讓大陸情報單位接觸；但他所接觸的軍官均未能成行出國，所以孔男發展共諜組織未能得逞。

檢方認為孔男發展共諜組織10餘年，除了收受不法利益以外，並使昔日軍中同袍蒙受質疑，更置國家安全於難以預料的危險狀態，因此提起公訴。一審法院將他判處有期徒刑5年6月，並重批他「叛國」。上訴二審後，高等法院認定孔男犯下《貪污治罪條例》「違背職務收賄罪」，以及《國家安全法》「發展共諜組織未遂罪」，兩罪定應執行有期徒刑5年4月。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

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