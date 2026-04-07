掌握化災第一手資訊！　南消深入南寳樹脂踏勘強化搶救決策力

▲消防人員深入南寳樹脂廠區踏勘，全面掌握化學品儲放與作業環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化轄內大型廠區消防安全與應變能力，台南市消防局第三大隊西港分隊7日深入在地指標企業「南寳樹脂化學工廠」進行實地踏勘，從源頭掌握潛在危害，為第一線救災行動鋪設更精準的安全路徑。

此次踏勘行動，消防人員直接進入廠區核心運作場域，全面盤點化學品儲放與處理區域，並針對搶救動線、消防設備配置與水源位置進行細緻確認。不同於一般建築火警，化學災害往往隱含爆炸、腐蝕或毒性風險，任何判斷誤差都可能讓現場瞬間失控，因此「環境掌握」與「風險辨識」成為此次重點。

台南市消防局第三大隊大隊長鄭誌峰指出，化工廠內存放多樣化學原料，各自特性迥異，搶救策略必須因地制宜、精準應對。透過實地踏勘，能在災害發生前就建立完整資料庫，讓第一時間的決策不再憑經驗猜測，而是建立在清楚資訊之上。同時，消防人員也現場指導業者初期應變作為，強化雙方協同作戰默契。

消防局局長楊宗林進一步說明，近年積極推動「資訊權」與「企業防災」理念，要求高風險廠區設置明確的危害風險標示板，並於出入口清楚標示。標示板以紅、黃、藍三色區分風險類型，搭配爆炸、腐蝕及警示符號，讓救災人員在尚未進入現場前，即可快速判斷潛在危害。

他也強調，工廠內若有化學品種類或數量變動，業者應即時更新標示板與配置圖，並主動通報消防單位，否則一旦資訊落差，就可能在關鍵時刻造成誤判，付出更高代價。

市長黃偉哲肯定消防團隊的積極作為，直言「平時多一分透明，災時就能少一分傷亡」。他表示，唯有企業與政府攜手合作，才能真正建構完整的防災體系。此次南寳樹脂主動配合踏勘，不僅展現企業社會責任，也為其他廠區立下典範。

當火災來臨時，真正決定生死的，往往不是火勢，而是資訊是否到位。這場看似平靜的踏勘，其實是在為未來可能發生的危機，提前寫下一份更安全的答案。