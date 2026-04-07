鄭麗文啟程訪中拚「和平之旅」　CNN：台灣陷入美中選邊壓力

▲國民黨主席鄭麗文召開2026和平之旅啟程中外記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者羅翊宬／綜合報導

國民黨主席鄭麗文今（7）日啟程展開為期6天的中國訪問，行程可能包括在北京與中國國家主席習近平會面。鄭麗文將此行定位為「和平之旅」，希望藉此降低台北與北京之間的緊張關係。然而，此時台灣同時面臨美中雙方壓力，也讓台灣是否應更依賴美國軍事支持，或透過與中國接觸降低風險的安全路線辯論再度升溫。

鄭麗文此行若與習近平會面，將是10年來首度有現任國民黨主席與中國最高領導人的正式接觸，也正值美國總統川普預計在5月與習近平舉行峰會之際，台灣議題料將成為重要討論焦點。鄭麗文表示，「戰爭不是兩岸的宿命，我們希望這次訪問能使兩岸關係迎來溫和的春天。」

她也強調，台灣不必在美中之間做選擇，「小孩子才做選擇，台灣兩邊都想要！」

美媒《CNN》撰文，指出台灣同時面對北京、華府所施加的壓力。因為與此同時，美國參議員代表團也在同日抵達台北，敦促立法院通過總統賴清德提出的1.25兆元國防特別預算，呼應美方「以實力維持和平」的訊息。參議員沙欣（Jeanne Shaheen）強調，「所有台灣政黨應團結提升防禦能力」，而柯蒂斯（John Curtis）則指出，需要向美國同僚證明台灣有履行自我防衛責任。

此外，國際局勢也影響台灣安全討論。國際危機組織資深分析師楊晧暐指出，美國若在中東展開長期軍事行動，將把注意力與資源分散，可能「減輕中國在印太地區面臨的壓力」，進而讓台灣更容易承受來自北京的軍事與政治壓力。

報導指出，台灣已投入數百億美元採購美國武器系統，包括戰鬥機與飛彈，但部分訂單至今仍未交付，這也成為在野黨質疑增加國防支出的理由，並讓國民黨內部出現分歧：部分人士支持增加支出以安撫華府，另一些則主張縮小方案並加強透明與監督，避免過度綁定美國而缺乏保障。

政治學者南樂（Lev Nachman）指出，美國參議員來訪與鄭麗文赴中國行程形成對照，凸顯兩大政黨的安全路線差異。民進黨主張透過強化與美國的關係與提升嚇阻能力保障安全；國民黨則認為，降低與中國的緊張可減少嚇阻被實際動用的風險。對多數台灣人而言，島內正被拉向兩個方向：既想維持現狀避免衝突，也對北京抱持懷疑。

北京對台策略持續施壓。軍機與軍艦幾乎每天在台灣周邊活動，試探台灣反應，同時透過輿論操作與散布資訊影響島內政治。然而，中共拒絕與民進黨直接對話，僅接受與國民黨的交流，利用這一差異維持在台灣的影響力。這也讓部分台灣選民對北京承諾缺乏信任，尤其是在香港「一國兩制」被破壞後，台灣認同感逐年提升。

鄭麗文自去年接掌國民黨以來，力求將路線塑造成務實路線，透過和平對話降低對抗風險。她在社群媒體上發布「和平是台灣真愛，挑釁不能帶來和平」等訊息，間接批評民進黨的軍事嚇阻策略。不過，專家指出，她此行能否取得實質成果仍難以預料，關鍵在於北京是否給予訪團足夠自主空間。

部分台北民眾也表示，雖希望兩岸能降低緊張，但對結果抱持審慎期待，「頂多只是短期軟化，北京的根本思維不會改變。」