遭關押德黑蘭監獄！NHK分社長「獲伊朗保釋」　涉治安犯罪無法出境

▲外傳日媒德黑蘭分社高階主管兼記者川島進之介慘遭伊朗當局逮捕拘禁。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本放送協會（NHK）駐伊朗德黑蘭分社長川島進之介，今年1月20日遭伊朗當局拘押，如今案情出現最新進展。日本政府關係人士今（7）日證實，他已於昨（6）日獲得伊朗當局保釋，目前人在德黑蘭且身體健康狀況良好，但仍被限制出境、暫時無法返回日本，後續恐須面臨伊朗司法審判。

根據日媒《共同社》、《朝日電視台》，日本內閣官房長官木原稔在例行記者會證實，今年1月遭伊朗當局拘押的日籍人士，已於當地時間6日獲得保釋，研判該名日籍人士為NHK駐德黑蘭分社長川島進之介，「已確認該名日本人於當地時間4月6日獲得保釋」

日本政府相關人士透露，日本駐伊朗大使已在川島進之介獲得保釋後與本人會面，確認其身體健康狀況並無大礙，目前被安置在伊朗境內的安全地點，處於受保護狀態。

不過，儘管人身狀況穩定，川島仍無法離開伊朗。《共同社》指出，他先前疑似被關押在德黑蘭北部的埃溫監獄，該處以關押政治犯與涉敏感案件人士聞名。相關人士指出，川島被控涉及「治安相關罪名」，未來可能進入司法審理程序，短期內仍難以返日，暫時無法從伊朗出境。

日本政府已持續透過外交管道施壓。據悉，日本外務大臣茂木敏充昨（6）日與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）通話，再度要求儘早釋放並允許川島進之介返國。木原稔強調，日本政府將竭盡全力爭取早日解放。

據悉，先前伊朗曾拘押2名日本人，其中1人已於3月獲釋並返回日本。至於川島則是在今年1月遭拘留，時間點正值伊朗國內反政府示威擴大之際。當時伊朗當局加強對媒體與通訊的管制，包括限制網路使用與強化對新聞人員的監控，外界推測川島遭拘與當時的政治氛圍有關。