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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

延到鄭習會後才要審軍購預算　綠委：不就在等中共首肯？

▲▼民進黨立委沈伯洋質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委沈伯洋質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（7）日啟程，展開為期6天的訪中之行。這是睽違十年之後，再有國民黨現任主席訪問中國大陸，並將與中共中央總書記習近平會面。而原訂本周協商的軍購預算，國民黨團也要求延期到15日，對此，綠委沈伯洋表示，當然有瓜田李下之嫌，習近平跟鄭麗文會面後才可以討論軍購項目，不就是在等著中共首肯？

沈伯洋今在立院質詢時指出，鄭習會後一定會提出兩岸同屬一中、堅決反對台獨等等，過去自己提出國安法修法，立委可以赴中，但行程要公開，透過聯審會讓人民知情，政黨主席去的話呢？說去就去說回就回，不在法律框架內，陸委會有足夠量能處理嗎？

邱垂正回應，這次修法讓公職人員赴陸透明化，一方面也提醒可能被滲透風險，而作為政黨的代表人或有實質影響力人士，赴陸是否管制，過去有很多討論，公開與中共接觸，難免受到國人跟媒體高強度監督，希望以國家為念，過去一度想要提出規範，但台灣政黨很多，涉及範圍過廣。

對於鄭習會，沈伯洋受訪時表示，沒有準備的和平才叫做投降。中國其實就像是一個火山，那對我們來講，一個隨時可能爆發的火山，去跟他說「我來跟你談，談了之後火山就不會爆發」，回到火山旁的村莊，然後告訴大家說，現在可以和平，因為已經談好了，不會爆發。

沈伯洋指出，這是一個不可能的事情。相信國人的安全感，一定要透過準備才會有安全感，投降是不可能會有安全感。
 

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