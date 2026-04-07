兒童節惡夢！吃高雄春捲中毒「2家庭6人掛急診」孩嚴重脫水、高燒

▲高雄毒春捲市府出手重罰144萬。（圖，下同／記者賴文萱翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

高雄市正義市場40年春捲老店爆集體食物中毒，截至6日已有140人就醫。一名網友表示，因吃了春捲，2個家庭共6人掛急診，小孩脫水發高燒，嚴重到需要住院，直呼「兒童節的惡夢」。留言區還有網友表示，80多歲的阿公也因為吃了春捲掛急診，「如果因為這種事，出了個意外，真的這輩子都無法原諒」。

吃完春捲後不適 2家庭6人掛急診

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「連假真的是悲劇發生！」網友在Threads發文，因吃了春捲後出現不適，陸續出現上吐下瀉、發燒等情況，2個家庭共6人掛急診，其中2人嚴重到住院，「小孩太嚴重脫水發燒不止住院，真的是兒童節的惡夢，我們夫妻倆都那麼難受了，何況是小孩」。

下午一家人在病房休息時，就接到衛生局來電調查，對方逐一詢問晚餐內容，以及此前還吃過哪些食物。直到通話結束後，她才知道，原來丈夫買回家的春捲有問題，「我們真的是沒想到可以這樣的悲劇，以後真的還是要自己做比較實在了。」

貼文一出，同樣也吃了春捲掛急診的網友留言，「祝早日康復，我們家子孫三代也是急診，阿公高齡80多了，如果因為這種事出了個意外，真的這輩子都無法原諒」、「我家人也是，5個人都中標，還有一位老人家在急診室等病房」。

還有網友分享過往的經驗，「雖然是我外公本身開過刀，但最後一根稻草就是沙門氏菌，吃了生魚片然後就沒有從醫院回來」、「曾經食物中毒過，上吐下瀉，拉到沒東西拉，吃藥配溫水，水喝完馬上去廁所拉水出來，發燒、全身無力」、「去年曾經食物中毒，不誇張，吃完不到半小時馬上噴吐+拉肚子，老公也是馬上上吐下瀉，天氣熱在台灣千萬不要吃到生蛋！或是菜餚上有放生蛋黃的」。

初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性

截至4月6日16時止，累計已有140人就醫，其中31人住院，並有12名患者初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。高雄市長陳其邁7日表示，沙門氏菌一般存在蛋製品，已發動相關搜索偵查，將菌種來源溯源追查，確保市民的健康。