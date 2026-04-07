美軍特種部隊潛入伊朗！　F-15E飛官「困山洞3天」奇蹟獲救

▲美國總統川普稱上帝支持以色列與美國聯手對抗伊朗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美軍一架F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）日前在伊朗境內遭擊落，最新消息證實，美軍已於5日成功救出第2名受困飛官，美國國防部長赫格塞斯則在6日的簡報會中，進一步揭露這場驚險營救的細節，他更感性地將這項任務比喻為「耶穌復活」，直言在復活節清晨救回英雄，簡直是上帝保佑的奇蹟。

美軍特種部隊挺進伊朗 匿名官員證實：為了救人

根據一名不願具名的美國官員透露，為了營救因戰機遭擊落而受困的飛行員與武器系統官，美軍已派遣特種部隊小組進入伊朗境內執行任務。

儘管外界對於美軍是否正式派兵踏上伊朗領土高度關注，赫格塞斯（Pete Hegseth）在6日的簡報會上雖然避談「踏上領土」的具體細節，但他大讚部隊表現，「我們的特種部隊、飛行員及支援團隊在砲火下表現近乎完美。」

事實上，赫格塞斯與總統川普此前多次強調，雖然不排除派遣「地面部隊」，但仍主張衝突範圍應保持有限。赫格塞斯也藉機狠酸前幾任總統處理伊拉克與阿富汗戰爭的表現，強調這次對伊朗的戰爭「截然不同，而且目標非常精確」。

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）



受難日遭擊落、躲山洞3天 飛官「復活節」奇蹟獲救

這場救援行動最引人注目的，莫過於其充滿宗教色彩的時機。赫格塞斯特別將飛官的受難過程與《聖經》中耶穌基督（Jesus Christ）的經歷做類比。他指出，這架F-15E是在3日，也就是「耶穌受難日」（Good Friday）當天被擊落。

該名飛官在伊朗上空彈射逃生後，整個週六（4日）都獨自躲藏在「洞穴與岩石縫隙中」，情況正如耶穌被安葬在岩石墳墓裡。直到週日（5日），也就是基督徒慶祝耶穌復活的「復活節」（Easter Sunday）清晨，他才隨著日出搭機撤離伊朗。

赫格塞斯激動表示，「這是一名飛行員的重生，全員平安歸隊，全國都在歡騰，上帝是良善的。」

川普：上帝支持這場戰爭 「我不喜歡看人被殺」

在同一場記者會上，總統川普也針對此軍事行動發表看法。他聲稱上帝支持以色列與美國聯手對抗伊朗，儘管這場戰爭已導致包含平民在內的數千人死亡，「因為上帝是良善的，上帝希望看到人們受到照顧。」

川普也坦言，雖然他支持這場戰爭，但內心並不輕鬆，「上帝不喜歡現在發生的事，我也不喜歡。大家都說我很享受這一切，但我一點也不享受，我不喜歡看到有人喪命。」