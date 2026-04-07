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陸「鈉離子電池」研究再突破　300度高溫首次實現「徹底阻斷熱失控」

▲大陸鈉離子電池研究首次實現「徹底阻斷熱失控」。（圖／翻攝科技日報）

▲大陸鈉離子電池研究首次實現「徹底阻斷熱失控」。（圖／翻攝科技日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸在「新三樣」的電池領域持續投注心力，中科院科研團隊近期在「電池安全」領域取得新進展，成功開發出可自我保護的電解質技術，首次在安時級鈉離子電池中實現「完全阻斷熱失控」，在此狀態下，電池於高溫與針刺條件下仍不冒煙、不起火、不爆炸。

▲▼寧德時代發布鈉離子電池。（圖／翻攝紅星新聞）

▲寧德時代推出的鈉離子電池。（圖／翻攝紅星新聞）

《科技日報》報導，中國科學院物理研究所、中科海鈉胡勇勝研究員團隊成功開發出一種具有自保護功能的可聚合不燃電解質（PNE），全球首次在安時級鈉離子電池中實現徹底阻斷熱失控。

該研究團隊在3.5Ah鋼殼圓柱鈉離子電芯測試中，即使在攝氏300度高溫環境下仍未出現熱失控現象，並順利通過針刺測試，電池未出現冒煙、起火或爆炸等情況。相關成果已以論文形式發表於《自然·能源》。

據了解，研究人員透過以NaBF4為主鹽、NaPF6為輔助調控劑構建雙鹽體系，成功解決硬碳負極的相容性問題，並優化電極與電解液之間的界面穩定性。

此外，研究以磷酸三乙酯為基礎，在具備不可燃特性的同時，實現熱致聚合機制，使電池在高溫下可迅速形成固化隔離層，有效阻斷正負極之間的機械與化學乾擾，從而抑制熱失控反應。

在性能方面，該電池同時具備寬溫運作能力，可在攝氏-40度至60度環境下穩定運行，並具備超過4.3V的高電壓穩定性。在能量密度達211Wh/kg的條件下，仍能保持安全性並通過針刺測試。研究團隊強調，該技術所使用材料均為成熟的工業化產品，具備進一步推動產業應用的潛力。

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鈉離子電池電池安全熱失控中科院電解質

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