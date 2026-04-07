美伊談判「進1步退5步」　專家揭最大問題點：根本互不信任

▲伊朗首都德黑蘭慘遭美軍與以色列轟炸。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

中東戰爭爆發、荷姆茲海峽封鎖已經邁入第5週，停火協議卻仍希望渺茫。專家們分析，雙方僵持不下，但市場緩衝空間快要耗盡。也有人指出，美伊之所以無法達成共識，關鍵在於根深蒂固的互不信任。

上千桶原油缺口 市場緩衝快耗盡

加拿大帝國商業銀行私人財富集團（CIBC Private Wealth Group）資深能源交易員芭賓（Rebecca Babin）直言，衝突已經持續5週，但任何解決衝突的收尾措施仍是「前進一步、後退五步」。

她指出，「市場每日出現1000萬至1200萬桶原油供應缺口，緩衝空間正在消耗殆盡，透過喊話壓低油價的效果正變得越來越差。」

加拿大投資研究公司BCA Research分析師葛特肯（Matt Gertken）也指出，開啟荷姆茲海峽仍是川普政府最關鍵的經濟目標。美國經濟高度依賴財富效應（wealth effects），也就是人們感覺變富有時通常會花更多錢，反之感覺資產縮水時就會縮減開支，「而美國消費者已經面臨更高的食品與燃料價格」，若市場信心崩潰，可能扼殺川普經濟議程。

▼荷姆茲海峽是全球1/5石油的運輸要道。（圖／路透）



入侵伊朗機率0 關鍵問題是信任

葛特肯接受CNBC專訪時，將談成核協議的機率壓低在3成，並稱目前的外交努力希望渺茫。不過，他同時排除了美國對伊朗發動大規模地面入侵行動的可能性，較可能看見特種部隊突襲核設施或關鍵基礎設施，但即便是精準打擊同樣「可能釀成嚴重失誤」。

葛特肯指出，根本性的「信任赤字」是伊朗不太可能放棄核計畫的原因，「他們過去看到的是，一個國家放棄核計畫仍可能遭到入侵。」因為美國無法提供德黑蘭真正信服的安全保證，「他們比以往更加需要核籌碼」。