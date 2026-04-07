79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）在6日的記者會上，不顧軍方高層事先警告，當眾大談美軍在伊朗高難度救援行動的敏感細節。儘管參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在現場委婉提醒應保守秘密，但川普仍忍不住自爆參與人數，甚至連動用多少架轟炸機、戰鬥機都交代得一清二楚。

當眾反問將領：我們派了多少人？

綜合報導，川普在6日的記者會上，興致勃勃地談論週末一場成功的救援任務。當時一架F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）在伊朗上空遭擊落，兩名美軍成員受困，最終平安獲救。川普在過程中，突然轉頭詢問身旁的參謀首長聯席會議主席凱恩，「你們總共派了多少人去？大約是多少？」

面對總統突如其來的提問，凱恩尷尬地回應，「呃，我希望能保守這個祕密。」這句委婉的拒絕引發全場記者大笑。川普雖然隨即表示「好，那我們保密」，但下一秒卻馬上自爆，「但我告訴你，那個數字我會保密，但大約有好幾百人。」

???? LMFAO! Hilarious moment!



PRESIDENT TRUMP: "How many men did you send altogether for the operation?"



GEN. DAN CAINE: "Uhh, I'd love to keep it a secret..."



*Room erupts in laughter* ????????



"That's pretty good, is he central casting?!" pic.twitter.com/aLDx6f4wBB — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 6, 2026

狂讚愛將「完美選角」 無視軍備損失

川普隨後暫停透露機密，轉而狂誇他最喜愛的將領凱恩，甚至形容凱恩長得就像好萊塢「完美選角」出來的樣板。他接著強調，這場任務風險極高，「好幾百人參與了這次任務，好幾百人差點丟掉性命。先別管那些裝備——雖然裝備很多——但沒人在乎，重點是好幾百人差點沒命。」

川普更透露，雖然軍方內部有人認為此舉不明智，但他仍堅持執行。他宣稱凱恩以及國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）都對此表示「完全贊同」。

詳細交待出動機型 威脅記者「不交來源就坐牢」

除了人數，川普更照著講稿細數這次行動的規模，包含動用了155架飛機，其中分別有4架轟炸機、64架戰鬥機、48架空中加油機以及13架救援機。

凱恩也補充提到，一架A-10疣豬（A-10 Warthog）攻擊機在任務中遭擊落墜毀，所幸飛行員在彈射前成功飛離伊朗，在友方領土降落。

這起救援行動源於3日，當時兩名F-15E機組人員因戰機遭伊朗軍隊擊中而彈射逃生。飛行員迅速獲救，但武器系統官則是消失了24小時，據悉他當時爬上了7000英尺高的山脊，躲在岩縫中才逃過一劫，直到5日才被尋獲。

然而，川普對媒體掌握救援進度感到極度不滿。他在記者會上怒嗆，週末有「洩密者」向記者透露美軍還在搜尋第二名成員的消息，更當場威脅該名記者，若不交出匿名消息來源，就等著「去坐牢」。