梁文傑快看！　連戰、洪秀柱、馬英九都曾在中山陵提「中華民國」

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（7日）率團訪問中國大陸6天5夜，行程包含上海、南京和北京，鄭麗文8日將前往南京中山陵謁陵。陸委會發言人梁文傑日前曾公開表示，鄭麗文將去南京中山陵掃墓，創建中華民國的國民黨要去拜中山陵，不能連中華民國都不敢提。但梁文傑有所不知，過去曾前往中山陵的國民黨主席，如連戰、洪秀柱，還有前總統馬英九都曾在談話時完整講出「中華民國」這四個字，因此，鄭麗文謁陵後是否會提到中華民國，受人矚目。

中山陵位於中國大陸江蘇省南京市紫金山，是中華民國國父孫中山的陵墓。孫中山於1925年3月在北平市逝世後，國民政府和中國國民黨遵照他的遺願，在南京為其修建陵墓，中山陵於1926年1月開始興建，1929年春建成祭堂等主要建築。當年6月1日國民政府舉辦「奉安大典」，遺體正式入葬陵寢。陵墓全部工程至1931年宣告完成。

回顧過往，2005年4月27日時任國民黨主席連戰就曾率訪問團前往中山陵謁陵，接下來2008年、2009年國民黨主席吳伯雄、2016年國民黨主席洪秀柱，還有2023年前總統、前國民黨主席馬英九都曾前往謁陵。

2005年連戰謁陵祭文，開宗便宣示「維『民國』九十四年四月二十七日，而連戰在謁陵後發表演說時指出，中山先生領導國民革命，推翻滿清，建立了亞洲第一個民主共和國，那就是『中華民國』」。謁陵後的重頭戲題字留念，連戰則題字「中山美陵」，題字落款日期則以西元紀年。

2008年國民黨成為執政黨，時任國民黨主席吳伯雄謁陵祭文則出現「維民國九十七年五月廿七日」，但題字「天下為公、人民最大」八字時，落款為西元的「二００八、五、廿七」。

吳伯雄發表談話提到，他題字「人民最大」，即是國民黨勝選後對人民的承諾。國民黨將抱著感恩、謙卑的態度為人民謀福祉。兩岸必須正視歷史、面對現實、開創未來，中山陵就是一個正視歷史最好的證明，非常感動在這裡看到中國國民黨的黨徽、石碑刻著「中國國民黨葬總理於此，中華民國十八年六月一日」，兩岸之間同屬中華民族，那種血緣的相連是任何人不能抹殺掉的。

2016年，時任國民黨主席洪秀柱謁中山陵時則未題字，僅發表談話闡述和平願景。當時洪秀柱表示，以「國父孫中山先生創建中華民國」講述中華民國歷史、緬懷中國國民黨永遠的總理，她提到，此刻是懷著12萬分複雜及虔誠的心情，在這細雨紛飛的天氣來到南京中山陵，祭拜永遠的總理，內心有著無限的感懷，緬懷孫中山先生奔走革命，率領先賢先烈不惜拋頭顱、灑熱血，終於歷經10次失敗推翻滿清，建立中華民國，「他的一生愛國愛民、犧牲奉獻，追求民族復興艱苦奮鬥」，將永存大家心中。

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2023年3月，前總統馬英九訪問中國大陸，他也是第一位以卸任元首身份訪陸的政治人物，他至中山陵謁陵後並題字「和平奮鬥 振興中華」，在提字落款「百一二，三，廿八（112.3.28）」，另同步書寫西元紀年。

由於過去藍營高層如連戰、吳伯雄至中山陵謁陵，題字落款的日期均以西元紀年，這次馬英九以民國紀年落款，並同步書寫西元紀年，創下史無前例紀錄，凸顯北京對馬英九來訪給予相當禮遇。

而馬英九發表談話第一句更提到「民國112年3月28日馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞」，國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，「終結中國四千多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國」，到今天已經112年。值得注意的是，馬英九不僅在談話中提到「中華民國」，也表明自己是前總統的身份。

▼前總統馬英九題字。（圖／前總統馬英九辦公室提供）