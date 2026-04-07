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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲鄭麗文勿附和北京　邱垂正：要當面拒絕無中華民國的「一中框架」

▲邱垂正（右）7日與行政院長卓榮泰在立法院接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱垂正（右）7日與行政院長卓榮泰在立法院接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（7日）稍晚將率團訪中，行間有望與中共中央總書記習近平會面。對此，陸委會主委邱垂正表示，請鄭麗文千萬不要配合中共的政治劇本，淪為中共對台統戰分化的工具，且既然去了，呼籲鄭應當面要求中共當局要立即停止對台軍機艦擾台等複合性的施壓，也要堅定拒絕接受沒有中華民國生存空間的「一中框架」的陷阱，不要低頭附和北京當局消滅中華民國的敘事以及政治倡議。

針對鄭麗文今即將赴中，邱垂正在立法院受訪表示，陸委會要重申，政府支持對等尊嚴、相互尊重、不預設任何政治前提的兩岸正常健康有序的交流，也要嚴正反對，為了換取赴中交流的門票，出賣傷害國家主權尊嚴、國家利益與台灣的自由民主。

邱垂正說，陸委會要呼籲鄭麗文，必須要嚴肅看待中共政權併吞台灣的圖謀野心仍舊沒有改變。國人支持強化國防實力，堅定守護台灣的決心，所以要請鄭麗文千萬不要配合中共的政治劇本，淪為中共對台統戰分化的工具。

邱垂正也說，而且既然已經去了，那就必須要把台灣的主流民意反應清楚，所以呼籲鄭麗文在面對中共當局時，當面要求中共當局要立即停止對台軍機艦擾台等複合性的施壓，要正視中華民國存在的事實，要正視台灣2300萬人民對自由民主的價值與生活方式的堅持。

邱垂正表示，他鄭重提醒，鄭麗文此行要堅定拒絕接受沒有中華民國生存空間的「一中框架」的陷阱，不要低頭附和北京當局消滅中華民國的敘事以及政治倡議，更不要配合中共傳遞給國際社會傷害台灣的錯誤訊息。在法律的紅線，陸委會也希望不要踩跨，包括赴中交流都要嚴守兩岸條例及其他法律，在沒有政府授權下，不得簽署有關於政治性的協議以及跟政府公權力有關的事項的協商。

邱垂正強調，政黨交流不能取代官方的機制。兩岸涉及公權力的事項，必須要由兩邊的政府透過務實協商解決，這樣對全體國人的權益最有保障，而陸委會也要呼籲中共當局要拋棄敵意的思維、統戰的操作，唯有與台灣的民選合法政府溝通對話，才有改善兩岸關係、良性互動的可能。

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