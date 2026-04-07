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國籍航空燃油附加費今起調漲　長程線增至3740元

▲桃園機場做好迎接解除邊境各項管制的準備。（圖／桃機公司提供）

▲國籍航空即日起調整台灣出發行程的燃油附加費。（示意圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

受中東局勢影響，航空燃油價格飆漲，國籍航空今天起調漲燃油附加費，短程線從17.5美元（約台幣559元）調漲為45美元（約台幣1438元），長程線45.5美元（約台幣1454元）調整為117美元（約台幣3740元）。

目前國籍航空公司國際航線客運燃油附加費收取標準，是依據中油公司國際航空燃油公告牌價變化調整，並報請民航局備查，依台灣中油4月公告航空燃油，平均一桶價格203.76美元，及基準油價每桶40元。上回調整燃油附加費為今年1月8日，短程航線每航段17.5美元，此次調升27.5美元；長程線每航段45.5美元，此次調升71.5美元。

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根據各航空公告，華航去年7至12月客機燃油成本占營業支出比例25.4%，依最新中油油價公告，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為524.03美元與112.99美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的77.67%與60.18%。

長榮航空去年7至12月客機燃油成本占營業支出比例31.66%，根據最新中油油價公告，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為774.09美元與129.53美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的85%與65%。

星宇航空去年7至12月客機燃油成本占營業支出比例26.69%，根據最新中油油價公告，每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為258.69美元與59.92美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的64%與42%。

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