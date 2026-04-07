　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗戰爭打到何時？　川普鬆口「美軍撤離關鍵」

▲▼美國總統川普暗示，古巴可能成為下一個目標。（圖／路透）

▲川普提到美軍撤離取決於國內民意。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

中東衝突持續延燒，停火時機似乎遙遙無期。美國總統川普6日批評反對伊朗戰爭的美國人「很愚蠢」，但也坦承公眾壓力最終將促使他結束軍事行動。

川普要石油　但認民意相左

川普在白宮復活節滾彩蛋活動上向記者表示，儘管他傾向更嚴厲的措施，包括奪取伊朗石油資源，但美國介入程度最終將取決於公眾輿論，「如果我能選擇的話，我會留住石油，賺很多錢。但我想讓我們國家的人民滿意。很遺憾的是，美國人希望我們回家。」

▼川普4日於真相社群發文表示，美軍又對伊朗首都德黑蘭發動大規模攻擊。（圖／翻攝真相社群）

▲▼美國總統川普4日於真相社群發文表示，美軍又對伊朗首都德黑蘭發動大規模攻擊。（圖／翻攝真相社群）

誰挺伊朗戰爭？民調曝真相

最新民調也凸顯了這種情緒。根據路透社／易普索（Reuters/Ipsos）最新調查，逾3/4受訪者反對派遣地面部隊進入伊朗，近9成預期油價繼續上漲，過半數坦言更高的燃油成本已影響他們的家庭財務狀況。

YouGov與《經濟學人》聯合民調則發現，反對戰爭的美國人已是支持者的2倍，傳統非川粉共和黨人的淨支持率從48%暴跌至-23%，也就是從大部分支持轉向大多數反對。不過，川粉依然力挺軍事行動，支持度僅小跌1%至71%。

《新聞週刊》指出，隨著國內經濟壓力成長，海外軍事風險增加，川普越來越將這場戰爭可能的結束方式，與國內輿論而非戰場結果掛勾。這也顯示，儘管戰爭升級仍是一個選項，政治現實或許最終能夠促使美軍撤出伊朗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 5443 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不選台北市長了？　沈伯洋曝最重要工作：民進黨會派最強人選
伊朗戰爭打到何時？　川普鬆口「美軍撤離關鍵」
LIVE／2026和平之旅！鄭麗文今訪陸　親自召開中外記者會
台中2歲女童8樓墜落　媽媽自責崩潰
快訊／140人中毒！春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源
不滿中央「空降」縣長人選　黨部主委請辭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

李在明道歉止血！金與正轉達金正恩評價「坦率大氣」：再犯必付代價

美軍特種部隊潛入伊朗！　F-15E飛官「困山洞3天」奇蹟獲救

伊朗戰爭打到何時？　川普鬆口「美軍撤離關鍵」

川普狂嗆北約紙老虎！　再酸「日韓」袖手旁觀：我還幫防金正恩

亞航宣布漲價！機票最高貴40%　再砍1成航班

伊朗控：美以轟炸核設施　衝擊核燃料迴圈關鍵組成

伊朗無人機突襲科威特基地　15名美軍受傷

願解封荷莫茲！伊朗拋「10點停戰方案」　川普冷回：還不夠好

瘦瘦針副作用？　專家曝：變美後「離婚機率」激增2倍

以色列新「轟炸目標清單」等川普行動！　鎖定伊朗能源、基礎設施

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

撞擊畫面曝！新北聯結車疑天雨打滑　直衝行人「軀幹斷裂」當場亡

幫貓咪梳頭牠直接當機　結果越梳越爽放棄抵抗

奴才想吸貓咪的肚肚　牠滿臉無奈踹腳拒絕

柴犬吹毛狂吠！美容師神操作　牠瞬間傻眼忘記要生氣XD

餵藥神招！假裝玩嘴巴　下一秒毛孩已吞藥成功

李在明道歉止血！金與正轉達金正恩評價「坦率大氣」：再犯必付代價

美軍特種部隊潛入伊朗！　F-15E飛官「困山洞3天」奇蹟獲救

伊朗戰爭打到何時？　川普鬆口「美軍撤離關鍵」

川普狂嗆北約紙老虎！　再酸「日韓」袖手旁觀：我還幫防金正恩

亞航宣布漲價！機票最高貴40%　再砍1成航班

伊朗控：美以轟炸核設施　衝擊核燃料迴圈關鍵組成

伊朗無人機突襲科威特基地　15名美軍受傷

願解封荷莫茲！伊朗拋「10點停戰方案」　川普冷回：還不夠好

瘦瘦針副作用？　專家曝：變美後「離婚機率」激增2倍

以色列新「轟炸目標清單」等川普行動！　鎖定伊朗能源、基礎設施

三星第2季DRAM報價漲3成！記憶體利多續噴　4檔高掛漲停

台積電市值攀高　登全球排行第6位

桃園大溪軍卡擦撞自小客　疑變換車道不慎釀禍

林智勝跨欄失敗還原真相！　自爆「勾腳釀禍」兇手現身

酷遭爆「酸台灣人自卑」　早期影片被挖！網喊：混不下去才來

說話像被掐脖子唱歌卻正常　男苦於「痙攣性發聲障礙」1招解套

李在明道歉止血！金與正轉達金正恩評價「坦率大氣」：再犯必付代價

是否備詢？重申李貞秀不具法定資格　卓榮泰：都依法執行

三星內建簡訊App走入歷史　Galaxy用戶7月起準備移至Google訊息

男遭聯結車撞死身分仍是謎！疑北漂族或移工　保全夫妻檔逃死劫

王鶴棣遭私生圍堵跟拍　直接上前打掉手機！

國際熱門新聞

伊朗肩扛飛彈擊中美軍機　下秒4軍官遭反殺

美伊45天停火　川普：還不夠好

後悔與台斷交！白蝦出口蒸發28億　宏國議員急了

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

伊朗拋「10點停戰方案」　川普：還不夠好

川普伊朗拒停火方案！美股震盪收紅　台積電ADR小漲近1%

瘦瘦針副作用？專家：變美後離婚率增2倍

45天停火方案緊急送交　白宮證實

洩密危害美軍飛官營救行動！　川普怒：記者不說來源就抓去關

烏克蘭收復前線480平方公里領土

川普狂嗆北約紙老虎　再酸日韓袖手旁觀

不尋常！北京「大規模管制空域40天」

營救受困伊朗飛官　川普：出動逾170架軍機

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

更多熱門

相關新聞

美軍特種部隊潛入伊朗　飛官困山洞3天獲救

美軍特種部隊潛入伊朗　飛官困山洞3天獲救

美軍一架F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）日前在伊朗境內遭擊落，最新消息證實，美軍已於5日成功救出第2名受困飛官，美國國防部長赫格塞斯則在6日的簡報會中，進一步揭露這場驚險營救的細節，他更感性地將這項任務比喻為「耶穌復活」，直言在復活節清晨救回英雄，簡直是上帝保佑的奇蹟。

油價站穩110美元高檔震盪　荷莫茲海峽變數未解難回頭

油價站穩110美元高檔震盪　荷莫茲海峽變數未解難回頭

川普狂嗆北約紙老虎　再酸日韓袖手旁觀

川普狂嗆北約紙老虎　再酸日韓袖手旁觀

伊朗控：美以轟炸核設施　衝擊核燃料迴圈關鍵組成

伊朗控：美以轟炸核設施　衝擊核燃料迴圈關鍵組成

伊朗無人機襲科威特基地　15名美軍受傷

伊朗無人機襲科威特基地　15名美軍受傷

關鍵字：

川普伊朗民調油價能源

讀者迴響

熱門新聞

網紅禪師爆劈腿8女「寺廟迷姦人妻」

全台水庫大進補1.5億噸　最大贏家出爐

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK

不是外遇！產後「主動愛愛被拒」　她愣見老公手機崩潰

下雨天保全汪摸魚　睡到翻肚超爽

新光三越分店傳10月熄燈　官方回應了

伊能靜揭二婚秦昊關鍵　兒子庾恩利1句話催淚

伊朗肩扛飛彈擊中美軍機　下秒4軍官遭反殺

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新一波「紅爆雷雨」又來了　北台警戒

春雨再一波！　今「下最大」地區曝

美伊45天停火　川普：還不夠好

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

郭富城小女兒萌臉首曝光！網驚：根本縮小版方媛

日本百貨「熄燈潮」蔓延　全國店數腰斬

更多

最夯影音

更多
橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停

橘貓自己走進誘捕籠　低頭狂吃肉關起來也不停
高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

高雄毒春捲人數又上升！患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

女演員「遭烈焰纏身」火舞表演事故 惹議！舞團回應了

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

軀幹斷裂臟器外露亡！新北聯結車失控暴衝畫面曝　3人遭撞1死2傷

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面