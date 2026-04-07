伊朗戰爭打到何時？　川普鬆口「美軍撤離關鍵」

▲川普提到美軍撤離取決於國內民意。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

中東衝突持續延燒，停火時機似乎遙遙無期。美國總統川普6日批評反對伊朗戰爭的美國人「很愚蠢」，但也坦承公眾壓力最終將促使他結束軍事行動。

川普要石油 但認民意相左

川普在白宮復活節滾彩蛋活動上向記者表示，儘管他傾向更嚴厲的措施，包括奪取伊朗石油資源，但美國介入程度最終將取決於公眾輿論，「如果我能選擇的話，我會留住石油，賺很多錢。但我想讓我們國家的人民滿意。很遺憾的是，美國人希望我們回家。」

▼川普4日於真相社群發文表示，美軍又對伊朗首都德黑蘭發動大規模攻擊。（圖／翻攝真相社群）

誰挺伊朗戰爭？民調曝真相

最新民調也凸顯了這種情緒。根據路透社／易普索（Reuters/Ipsos）最新調查，逾3/4受訪者反對派遣地面部隊進入伊朗，近9成預期油價繼續上漲，過半數坦言更高的燃油成本已影響他們的家庭財務狀況。

YouGov與《經濟學人》聯合民調則發現，反對戰爭的美國人已是支持者的2倍，傳統非川粉共和黨人的淨支持率從48%暴跌至-23%，也就是從大部分支持轉向大多數反對。不過，川粉依然力挺軍事行動，支持度僅小跌1%至71%。

《新聞週刊》指出，隨著國內經濟壓力成長，海外軍事風險增加，川普越來越將這場戰爭可能的結束方式，與國內輿論而非戰場結果掛勾。這也顯示，儘管戰爭升級仍是一個選項，政治現實或許最終能夠促使美軍撤出伊朗。