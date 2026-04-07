沒飯吃開扁！三重遶境因「便當不足」及沒給尾款　引陣頭怒火互毆

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市三重區車路頭宮昨（6）日晚間舉辦3周年遶境活動，因主辦方便當準備數量不足，且僱請陣頭尾款支付事宜引發陣頭人員不滿，進而發生口角衝突，警方迅速趕抵現場將雙方隔離，並派員警戒護，全案依違反社會秩序維護法偵辦。

▲車路頭宮遶境活動，陣頭因便當不足及尾款爭議發生口角衝突。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方指出，6日19時13分許，三重區車路頭街109巷發生一起遶境活動糾紛。車路頭宮邀請多組陣頭參與3周年遶境，活動進行至傍晚分發便當時，因參與人數眾多，便當數量不夠，陣頭人員未能全數領取。陣頭負責人29歲吳男與陣頭成員溝通時，雙方因便當未發放及尾款支付問題發生口角。情緒激動下，陣頭成員29歲曾男揮拳擊中吳男臉部，造成吳男臉部挫傷。

衝突發生後，陣頭人員不滿情緒升高，一度將神轎上的神明暫置路邊機車上。警方獲報後立即到場，迅速將雙方人員隔離，並將吳男帶離現場，避免二次糾紛。後續陣頭人員在無主家陪同下完成拜廟行程，所幸未再發生進一步肢體衝突。

三重分局強調，廟會遶境本為地方信仰盛事，活動過程民眾應理性看待。此次事件中，現場員警在第一時間察覺異狀，立即上前喝止、隔離雙方，並以專業警力維持秩序，有效防止情緒失控演變成更大規模衝突，充分展現警方守護地方安寧的辛勞與決心。

三重分局呼籲，辦理大型廟會活動時，主辦單位務必事先做好人力、物資及經費規劃，共同維護活動平安順利。警方將持續加強類似活動之維安勤務，確保民眾安全，本案因吳男不願提起傷害告訴，全案依違反社會秩序維護法偵辦。