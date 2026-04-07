屏東鬧區22歲醉男無故對路人揮拳　警火速壓制送辦

▲屏東警分局逮獲杜姓男子送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

杜姓男子酒後失控，涉嫌在屏東市公園旁無故對民眾動手，造成恐慌。屏東警分局員警獲報後迅速到場制伏，並依妨害自由及傷害罪嫌移送偵辦。事件發生於人來人往的校區與商圈周邊，引發安全疑慮，警方強調將加強巡邏密度，嚴防類似暴力事件再度發生。

有關民眾於4月6日上午在屏東市仁愛路段反映遭男子追逐滋擾一案，屏東分局接獲報案後立即派員到場處置，現場迅速制伏該名酒後失控男子並實施保護管束，確保現場民眾安全。

據了解，受害江姓男子當時將車輛停放於路邊，未料遭22歲杜姓男子無故敲打車窗，江男下車查看時，竟遭對方抓扯衣領並揮拳攻擊，過程毫無預警。警方接獲報案後立即趕赴現場，迅速將酒後失控的杜男制伏，並帶返派出所釐清案情。

警方表示，受害人已正式提出告訴，全案依妨害自由及傷害罪嫌函送屏東地檢署偵辦；另考量涉案人酒後失控情形，警方已對其實施保護管束並予以告誡，後續由家屬帶回管教。

屏東分局指出，對於民眾反映仁愛路段發生隨機攻擊情事，已立即完成查處，未來將持續強化公園及周邊道路巡邏密度，提高見警率。警方強調，對任何暴力或脫序行為絕不寬貸，將嚴正執法，全力維護市民安全與公共秩序。