川普狂嗆北約紙老虎！　再酸「日韓」袖手旁觀：我還幫防金正恩

▲川普公開砲轟包括北約（NATO）、澳洲、日本及南韓在內的盟友。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）6日在白宮記者會上火力全開，公開砲轟包括北約（NATO）、澳洲、日本及南韓在內的盟友，在美國對伊朗開戰時拒絕伸出援手。川普更直言，他對北約的不滿全是從想兼併格陵蘭受阻開始，並狠酸北約只是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）根本不怕的紙老虎。

批北約拒開荷莫茲海峽 川普怒轟：全是紙老虎

在長達一小時的記者會中，川普持續抱怨北約盟友不夠義氣。他指出，當美國試圖重新開放戰略要地荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並對伊朗展開攻擊行動時，這些盟友卻退縮不願參與。

川普回憶當時尋求支援的過程，語帶諷刺地說，「我並沒有很強烈地要求，只是說『嘿，如果你們想幫忙，那很好』。」結果對方竟連忙拒絕。他氣憤表示，北約盟國實際上是刻意不幫忙，並直指北約現在就是一隻紙老虎，對普丁完全沒有威懾力。

儘管如此，川普仍稱讚即將於本週訪問華府的北約秘書長呂特（Mark Rutte）是個「很棒的人」。呂特預計於8日與川普、國務卿盧比歐（Marco Rubio）及戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會談。

點名日韓澳袖手旁觀 酸「我跟金正恩關係很好」

除了北約，川普也將砲火轉向太平洋盟友，點名南韓、澳洲與日本在伊朗戰事中缺乏支持。他細數美國在亞洲的軍事部署，語氣充滿不甘地說，「你知道還有誰沒幫我們嗎？南韓沒幫，澳洲沒幫，日本也沒幫。」

他強調，美國在日本駐紮了5萬名士兵來保護他們免受北韓威脅，「我們還在南韓駐紮了4萬5千名士兵來保護我們（免受風險），防範那個金正恩，但其實我跟他處得還挺好的。」

買不到格陵蘭就翻臉 川普：一切不滿都從這開始

除了軍事援助，川普也再度重申他對兼併格陵蘭的強烈意圖。這塊由北約盟國丹麥管轄的島嶼，一直是川普的目標，但也遭到北約強烈反對。

川普坦言，他對盟友的種種怨氣，導火線就是這樁買賣，「如果你們想知道真相，一切都始於格陵蘭。」他更直白表示，「我們想要格陵蘭，他們不願意給，我就說『拜拜』。」

相較於對傳統盟邦的嚴厲批評，川普在會中特別點名讚揚了沙烏地阿拉伯、科威特、巴林、卡達及阿拉伯聯合大公國等波斯灣國家，感謝他們在衝突期間提供的支援。