高雄工程硬在台北施作　「沉箱南漂362公里」藏黑幕

▲廉政署接獲檢舉指東丕營造在台北港碼頭（下圖）製作沉箱（右圖），再利用浮沉台船運送至高雄港，省下10億元支出，涉違反合約規定。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

國內老字號東丕營造與馬來西亞商金務大工程公司在去年中組成聯合承攬團隊，拿下台灣港務高雄分公司核定以255億元承攬「高雄港洲際液化天然氣接收站建港工程的碼頭與連接道路（橋）案」，不過，廉政署近來接獲檢舉，指出施工過程疑涉三大弊端。

本刊掌握，檢舉信提到，包括沉箱製作地點重大變更、關鍵設備沉沒後履約能力不足卻未遭停工，以及工程進度嚴重落後，評選與履約審查機制疑似失靈等，台灣港務高雄分公司疑有圖利業者10億元之嫌。

本刊調查，東丕標得的接收站碼頭及聯絡道路（橋）工程採最有利標評選，標案須知規定投標廠商應依招標文件服務範圍撰寫工程建議書，並於決標後列為契約附件之一，具契約拘束力，根據東丕團隊所提工程建議書內容，也明確載明沉箱製作場規劃設於高雄港A6施工碼頭旁水域，並採二艘浮沉台船（FD-11000與新購船隻）於A6碼頭現地製作。

▲高雄洲際液化天然氣接收站工程肩負台灣氣化能源儲存任務，透過海陸輸氣管網強化台灣北、中、南各接收站相互備援調度。（翻攝馬來西亞商金務大公司官網）

離譜的是，東丕竟捨近求遠，不在高雄港A6施工，硬是拉到遠在362公里的台北港。根據爆料指出，東丕公司在台北港N10碼頭所建置沉箱現場，原是其承攬「台北港物流倉儲區第三、四期圍堤新建工程」而設置，該工程完工後應將該地恢復原狀並還給台北港務公司，以利港務公司重新規劃因應港區未來發展，詭異的是，港務公司卻配合東丕公司繼續使用、占用該區，影響港區整體規劃。

▲東丕營造遭檢舉未依約在高雄港A6碼頭旁製作沉箱，再由浮沉台船運至一旁的碼頭。（翻攝環境部簡報）

讓人不得不懷疑，東丕團隊在台北港N10碼頭施作高雄七接碼頭工程所需的沉箱，無非是要節省高雄港A6碼頭施作沉箱的建置費用，況且從決標至今已數月，高雄港A6碼頭附近並無施工或大型機具。業界人士估算，依市場行情，光建置費就可省下約10億元，由變更施作地點與原招標條件及投標承諾明顯不符，高雄港務公司如果默許東丕私下變更計畫，恐涉嫌圖利。



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