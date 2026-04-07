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屏東少年單車故障　警「扛」1公里+巡邏車戒護送返家

▲東港警扛車護童平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警「扛」車護童平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東東港警分局員警巡邏時，發現一名學童在昏暗車流頻繁路段徒步扛著故障單車返家，險象環生。警方立即上前關懷，不僅協助搬運單車，還以巡邏車閃燈戒護，陪同學童步行約一公里安全返家，暖心舉動讓家屬一再致謝。

▲東港警扛車護童平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警扛車護童平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局新園分駐所所長蔡曜陽、警員林靖崴日前執行巡邏勤務時，行經台27線路段，發現一名學童在漆黑的道路上，吃力地扛著故障單車徒步前行。當時該路段大型車輛往來頻繁，加上天色昏暗、視線不佳，情況相當危險，警方見狀立即下車關心。

經了解，12歲李姓學童當天放學騎單車返家途中，不慎撞擊路旁石墩，導致車輛零件損壞無法騎乘，只能徒步推行返家。由於巡邏車空間有限，無法載運損壞單車，員警隨即決定以人力協助，與學童一同「扛車」前行。

過程中，警方駕駛巡邏車在後方開啟警示燈緩慢隨行戒護，確保行經車輛能注意前方狀況，避免發生危險。最終歷經約一公里路程，順利將學童安全護送回位於新園鄉仙吉村的住處，讓家屬相當感動，頻頻道謝。

東港警分局表示，民眾若在道路上遇到車輛故障等突發狀況，應儘速將車輛移至安全處所，避免停留於車流量大的路段，以降低交通事故風險，確保自身安全。

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