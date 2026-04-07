嚴打屯積塑膠製品！花蓮檢警聯合稽查　突擊量販店、工廠防炒作

▲稽查小組突擊大型量販店及塑膠製品工廠，嚴密審視業者原物料進貨單據、庫存量及終端銷售價格。（圖／花蓮地檢署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為落實行政院穩定物價政策，並因應近期原物料波動引發之市場疑慮，花蓮地檢署於清明連假最後一日再度發動「查緝民生犯罪聯繫平台」第二波擴大實地聯合稽查。張家維主任檢察官會同法務部調查局花蓮縣調查站、東部地區機動工作站、花蓮縣警察局、花蓮縣政府消保官、觀光處、政風處等單位，針對轄區指標性通路與製造源頭展開稽查。





稽查行動採取「溯源查核與終端防堵」雙管齊下之策略。稽查小組實地突擊大型量販店及塑膠製品工廠，嚴密審視業者之原物料進貨單據、倉儲實際庫存量及終端銷售價格，重點檢核塑膠袋、保鮮膜等民生包材是否出現「有貨不賣」、「刻意限量」或「無端暴漲」等異常情事。稽查結果顯示，目前花蓮轄區內大部分塑膠製品貨源尚屬充足，大型賣場零售管道暢通，生產端亦維持正常運作。

陳舒怡檢察長強調，業者切勿心存僥倖，企圖利用近期國際原物料波動之預期心理，於上下游產業鏈中從事異常收購或囤貨炒作。若經查獲任何擾亂民生經濟秩序之不法行為，本署必將發動偵查，從嚴、從速追訴，絕不寬貸。





花蓮地檢署再次呼籲，相關業者應自律守法，共同守護民生物價。民眾若發現任何囤積居奇、散布市場不實謠言或異常漲價等情事，請撥打檢舉專線0800-007007或全國消費者服務專線1950，一起維護公平交易環境。

